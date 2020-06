Koningin Máxima ontvangt eerste loyaliteitspas Zevenaar

Koningin Máxima ontving woensdag symbolisch de eerste loyaliteitspas Méér Muziek in de Klas Lokaal De Liemers. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de stichting Méér Muziek in de Klas in Arnhem. Máxima is erevoorzitter van die stichting.

Met deze loyaliteitspas kunnen alle inwoners van Zevenaar in Gelderland geld inzamelen voor structureel muziekonderwijs voor alle Zevenaarse basisschoolleerlingen.

De erevoorzitter was online aanwezig om met verschillende betrokkenen en specialisten in gesprek te gaan over muziekonderwijs, waarbij de nadruk lag op een aantal mooie initiatieven uit Gelderland. De hele online bijeenkomst is onder de naam Muziekonderwijs Gelderland te zien op de YouTube-pagina van Méér Muziek in de Klas.

Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. De bedoeling is om alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs te laten krijgen.