Ravage na inbraak bij bedrijven Doetinchem

In een bedrijfsverzamelgebouw in Doetinchem is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Daarbij zijn meerdere deuren gesloopt en is bij twee bedrijven apparatuur weggenomen.

De inbraak vond rond middernacht plaats in het pand aan de Doetinchemseweg, waar vijftien bedrijven hun locatie hebben. De vooralsnog onbekende daders traden via een ruit aan de zijde van de Bedrijvenweg het pand binnen. Vervolgens forceerden ze in het gebouw meerdere deuren om zich toegang te verschaffen tot kantoren. Daarbij zouden in ieder geval een camera en een computer buit zijn gemaakt.



De daders sloegen in een tijdsbestek van enkele minuten toe. Toen de politie op de locatie aankwam, waren ze al gevlogen. Hoeveel personen exact betrokken waren bij de inbraak, is niet bekend. Inmiddels is aangifte gedaan en is een onderzoek ingesteld, mogelijk kunnen camerabeelden de politie daarbij helpen.