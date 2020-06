Tim heeft allemaal mieren in huis

‘Voordat ik kon lopen was ik al met beestjes bezig. Althans dat zegt mijn moeder altijd.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tim Möhlmann biologie en later zelfs entomologie is gaan studeren. De wetenschap der insecten.

De 33-jarige inwoner van Wageningen heeft in zijn huis mierenplanten, bakjes vol met mieren en zelfs een aantal mierenhotels. ‘Ik verkoop die. Dat zijn heel leuke dingen. Je ziet hoe een mierenkolonie leeft en bezig is met elkaar. Op de blaadjes van deze mierenplant heb ik wat vliegen gelegd. Het zal niet lang meer duren voordat die opgegeten gaan worden door de mieren.’

TomTom

Veel mensen klagen de laatste dagen over overlast van de mier. Ongediertebestrijders geven aan het er extra druk mee te hebben. Tim snapt daar maar weinig van.

‘Ik vind het fascinerend om te zien hoe ze samenwerken en met elkaar omgaan. Het zijn hele sociale insecten. Via zijn studie biologie is hij uiteindelijk in de entomologie gerold. ‘Ik vind het gewoon mooi om te zien. Het is bijvoorbeeld ook heel fascinerend om te zien hoe ze altijd de snelste weg naar hun bestemming weten te vinden. De techniek die ze daarvoor gebruiken is gekopieerd door het navigatiebedrijf TomTom. We leren gewoon van die beestjes.’

Koningin

De grote koningin laat zich fêteren door de gehele kolonie. Die koninginnen kunnen wel 25 worden. Gaat ze dood dan sterft de hele kolonie. Op de mierenplant hebben de mieren inderdaad de vliegen te pakken. Ze worden in rap tempo verorberd.

