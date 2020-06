Wimer Heemskerk (22) uit Nijmegen wil stem zijn van jongeren in Europa

NIJMEGEN - Wimer Heemskerk (22) uit Nijmegen is in de race om Jongerenvertegenwoordiger in Europa te worden. 'Niet iedere jongere hoeft te weten waar de Green Deal over gaat, maar kan wel nadenken over de vraag of hij bereid is de trein te nemen binnen Europa in plaats van het vliegtuig.'

Wimer Heemskerk geeft het meteen toe: hij is een 'politieke nerd'. Zo is hij actief bij Prodemos, het centrum dat rondleidingen geeft op het Binnenhof en op scholen voorlichting geeft over de democratie en rechtsstaat.

'Daar geef ik ook les over politiek aan jongeren. Als je bijvoorbeeld een mbo-klas spreekt, hebben jongeren daar vaak het idee dat ze niks mogen vinden van Europa. Het is te ver weg. Dat vind ik een uitdaging, om Europa toch dichterbij te brengen. Niet iedere jongere hoeft te weten waar de Green Deal over gaat, maar kan wel nadenken over de vraag of hij bereid is de trein te nemen binnen Europa in plaats van het vliegtuig.'

'Anderhalve-meter-flyeren voelt gek'

Ieder land binnen de EU levert een Jongerenvertegenwoordiger. 'We laten de stem van jongeren horen. Door rapporten te schrijven en die voor te leggen aan de ministers. Door Kamerleden en Europarlementariërs te spreken. En door bij heel veel jongeren op bezoek te gaan om te horen wat zij belangrijk vinden.'

Heemskerk voert nog campagne, want hij heeft één tegenkandidaat voor de functie. 'Normaal gesproken zou je scholen langsgaan, maar dat is nu lastig in verband met corona. Anderhalve-meter-flyeren voelt ook een beetje gek. Dus ik benader vooral scholen en jongerenorganisaties om een bericht over mij te plaatsen.'

Stemmen

Ben je zelf jonger dan 30 en zie je het wel zitten dat Heemskerk jou in Europa vertegenwoordigt? Dan kan je nog tot maandag 22 juni hier je stem uitbrengen. De uitslag wordt maandagavond bekendgemaakt.