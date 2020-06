Wijchense fusiewimpels gaan als warme broodjes: 'De burger verdient een stem'

De inmiddels iconische Wijchense wimpels gaan als warme broodjes over de toonbank. Honderden geel-rode vaandels kleuren de straten van de gemeente, opgehangen als signaal dat de burger wil meepraten over de fusie met Druten.

Vorige week deden de twee Wijchense patriotten Sjaak Rossen en Rob Netten een speciale Wijchense wimpel in de verkoop. En dat ging hard: ze zijn alle vijfhonderd exemplaren inmiddels kwijt. ‘We hebben er inmiddels weer honderden bijbesteld. Links en rechts verschijnen steeds meer wimpels in het Wijchense straatbeeld’, voegt Netten toe.

De geel-rode vlag is voor alle chauvinistische burgers die hun liefde voor de gemeente willen laten zien, maar er zit vooral ook een politieke boodschap achter. ‘De mogelijke fusie met Druten is momenteel echt hét gesprek van de dag’, weet de trotse Wijchenaar. Zelf is hij fel tegen. ‘Natuurlijk hebben wij onze eigen mening over de herindeling, maar daar gaat het nu niet om. We willen dat de burger zijn stem kan laten horen. Hopelijk is de wimpel een duidelijk signaal dat de gemeenteraad ons als Wijchenaren beter moet betrekken bij de besluitvorming.’

Hoe profiteert de burger?

Donderdag hebben de twee wimpelverkopers een prominent plekje op de Wijchense weekmarkt weten te veroveren. Uitgerust met een winkelkarretje vol vaandels, proberen zij hun iconische handelswaren te promoten. ‘Ons vertrouwen in de lokale politiek ebt langzaam weg’, vertelt Netten. Dat is natuurlijk erg jammer, want we wonen in zo’n ontzettend mooie gemeente.’ Volgende week maandag gaat hij samen met Rossen in gesprek met Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen.

De afgelopen weken organiseerde de lokale raadspartij tientallen keukentafelgesprekken met burgers in alle uithoeken van de Wijchense samenleving. ‘We hebben uitgebreid de voor- en nadelen van de fusie besproken. Dus op het moment dat wij horen dat inwoners niet genoeg betrokken worden bij het proces, steekt dat’, vindt Van Bronkhorst. ‘Daarom gaan we graag met deze mannen in gesprek. Het is soms moeilijk uit te leggen hoe de burger uiteindelijk van de fusie kan profiteren, maar ik weet zeker dat ons dat gaat lukken.’

