Overleden Vera Lynn (103) zong ooit met Omroep Gelderland-presentatrice

De ontmoeting met Vera Lynn was ontzettend bijzonder, vertelt Marlies. 'Ze had al achttien jaar niet gezongen. In de loop der jaren hadden al veel journalisten geprobeerd haar zover te krijgen, maar dat lukte nooit. Daarom vond ik het ook wel spannend.'

'Prachtig moment'

Toen de zangeres, toen al in de negentig, ging zitten voor het interview was Marlies meteen onder de indruk. 'Ze was zo helder, ze zat er echt. Ze nam ook alle tijd voor ons. Op het einde voelde ik bij mezelf de spanning toenemen en begon ik te zingen. Dat ze mee ging zingen had ik wel gehoopt, maar zeker niet verwacht. Dat was een prachtig moment.'

Bekijk hieronder het moment dat Vera Lynn begint te zingen:

Bijzonder mens

Bij het bekend worden van het overlijden van de zangeres woensdagochtend kwam dit moment meteen weer bovendrijven. 'Het was echt een mooie verrassing, dat ze het deed. En het was gewoon een heel bijzonder mens.'

Lynn kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens. Het lied We'll meet again is haar bekendste nummer.