Mogelijk nieuwe locatie Arnhems kunstenaarscollectief

Het kunstenaarscollectief KW37 in Arnhem heeft mogelijk een nieuwe locatie. De Drielsedijk in Elderveld, aan de achterzijde van de Kynologenclub, is daarvoor in beeld. De gemeente komt hierop uit in haar zoektocht naar een definitieve plek voor de kunstenaars die al 30 jaar lang van verschillende locaties hun thuis hebben moeten maken.

'Het is wel nog allemaal in ontwikkeling', tempert Dijanne van Engelen het enthousiasme. Van Engelen is een van de grondleggers van KW37. 'Er moeten nog allerlei stappen worden genomen. Dat is wel mijn ervaring na 30 jaar en vier keer moeten veranderen van locatie.'

Toen aan hun tijdelijke locatie in Schuytgraaf twee jaar geleden een einde kwam, kregen ze een plek in Presikhaaf. Ook weer tijdelijk, maar de gemeenteraad sprak toen wel uit dat het van groot belang is om de Kunstwerkplaats voor Arnhem te behouden.

'Mensen voelden zich gepasseerd'

Van die verhuizing heeft Van Engelen wel geleerd. 'Dat moest snel gebeuren en daardoor voelden mensen zich gepasseerd. Mensen zijn bang dat er iets wordt besloten waar ze niet bij betrokken zijn. Dat is vervelend en willen we voorkomen.'

Maar eenmaal in de wijk gesetteld, willen ze ons niet meer weg hebben, ziet Van Engelen. 'En eigenlijk gaat dat steeds zo', constateert ze, doelend op onder meer de situatie in Schuytgraaf toen de buurt voor hen in de bres sprong in een poging de kunstenaars voor de wijk te behouden.

Een goede verstandhouding met de omgeving is dus belangrijk, weet Van Engelen. En dat moet in Elderveld allemaal nog tot stand komen. 'We hebben alleen een gesprek gehad met wat groenclubjes. Verder nog minimaal.'

'Hoort bij ons bestaan'

Dat de gemeente hen nu een permanente plek wil geven voelt voor Van Engelen 'heel prettig'. 'Met dat vooruitzicht was de vorige verhuizing ook te doen. Het was wel zwaar en kost een jaar van je tijd, maar het hoort ook een beetje bij ons bestaan.'

Welke locatie het uiteindelijk ook wordt, volgens Van Engelen is het vooral 'belangrijk dat we onszelf kunnen blijven'. 'Dat we autonoom zijn en onze kunst kunnen maken. Ons in kunnen zetten voor de buurt, die mee kan kijken in wie wij zijn.'

'Dat gevoel roept het op'

'Omdat wij anders wonen en werken', vervolgt de kunstenares. 'Dat mensen zien: o ja dat bestaat ook.' Zij heeft de ervaring dat buurtbewoners dan bijvoorbeeld beginnen over die camping in Frankrijk die ze ooit hadden willen starten, maar nooit gedaan hebben. 'Dat gevoel roept het bij mensen op.'

'We creëren een plek waar je met je eigen beelden in je eigen belevingswereld kunt blijven. Waar verandering en experiment steeds mogelijk is.'