Jongeren met beperking vergeten eenzaamheid tijdens online theaterles

'Ze krijgen weer een invulling van de dag', zegt docent Jolijn Tuenter van Theaterfabriek Gekko. 'We geven ze ook opdrachten mee, zodat ze creatief aan de slag kunnen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Handicap even vergeten

Theaterfabriek Gekko kreeg vanuit Stichting het Gehandicapte Kind de vraag om iets te organiseren voor deze doelgroep in deze tijd van corona. 'Deze jongeren zijn nu best eenzaam', vertelt Tuenter. 'Ze hebben geen contact met leeftijdsgenoten en de dagopvang of dagbesteding valt vaak weg. Wij proberen met deze workshops een alternatief te bieden.'De jongeren zijn verdeeld in drie verschillende groepen, waarbij gedurende zeven weken wordt toegewerkt naar het maken van een videoclip, hoorspel of een sprookje.

Govert-Jan zit op een woongroep van Elver in Nieuw-Wehl en is één van de deelnemers aan de online workshop. Vanwege corona kan hij nog niet naar de dagbesteding en is hij aan huis gebonden. 'De begeleiding probeert er alles aan te doen om het naar je zin te maken', vertelt Govert Jan. 'Maar je verlangt toch weer naar je werkzaamheden, maar dat kan nog even niet.'



Door de theaterles kan Govert-Jan zijn dagelijkse dingen en zijn handicap even vergeten: 'Je zit toch een beetje op elkaars lip en op deze manier kan je even met wat anders bezig zijn.'

Eindproduct in september

Tuenter ervaart dat het online theater maken wat anders vraagt dan fysiek een workshop geven in een theaterzaal. 'Ik kijk in een camera, waarbij contact maken toch echt anders is', zegt Tuenter. 'En je hebt maar weinig middelen om een spelsituatie neer te zetten. Je moet veel met je verbeelding doen, maar dat is ook waar theater uitermate geschikt voor is.'



De workshops worden afgesloten met een online presentatie in september. 'We willen ergens naar toe werken, zodat we ook terug kunnen kijken op een eindproduct waar we trots op zijn', zegt Tuenter.