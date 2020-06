Vrijwilliger voetbalclub op non-actief vanwege grensoverschrijdend gedrag

Een vrijwilliger van voetbalclub DZC’68 uit Doetinchem is dinsdag per direct op non-actief gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij zou via sociale media speelsters van een meisjes onder de 15-team op een ongepaste manier hebben benaderd.

Het bestuur van de amateurclub werd maandag door meerdere speelsters van het team op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdende gedrag. Ook hebben de speelsters bewijslast overhandigd, wat reden was voor de club om de man per direct op non-actief te zetten. Dit werd dinsdag kenbaar gemaakt in een gesprek met de vrijwilliger.

'Het bestuur zal zich deze week verder over de situatie buigen en op basis van de feiten maatregelen treffen richting de desbetreffende vrijwilliger', zo schrijft de voetbalclub in een interne brief, die in bezit is van REGIO8.



In het clubgebouw van DZC’68 wordt zaterdagochtend een informatiebijeenkomst gehouden voor speelsters van het team, waarbij één ouder of verzorger mee mag komen. Ook zullen vertrouwenspersonen van de club aanwezig zijn om mee in gesprek te gaan.

Het bestuur van de amateurvereniging was niet bereikbaar voor een reactie op de situatie.