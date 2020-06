'Ontheiligde' kerk is weer beschikbaar voor uitvaarten en erediensten

Pastoor Herman de Jong heeft dinsdagavond in besloten kring de boeteritus uitgevoerd in de Christus Koning Kerk in Lievelde. De kerk is daardoor weer beschikbaar voor uitvaarten en erediensten.

In verband met de coronacrisis zijn er voorlopig geen reguliere kerkdiensten in Lievelde. De parochianen kunnen daarvoor terecht in de kerken in Groenlo en Lichtenvoorde.

Ontheiligd

De kerk was ontheiligd door muziekoptredens in de kerk op 6 juni, waarbij bier werd gedronken. De band De Sjefs en dj Pim Pam Pompen traden in de kerk op ter gelegenheid van een alternatief feest voor de kermis, die als gevolg van de coronacrisis werd afgelast. De muzikale bijdragen op drie locaties, met als afsluiter de twee optredens in de kerk, waren digitaal te volgen op YouTube.

Zie ook: Pastoor haalt hosties uit de kerk Lievelde na 'ontheiliging' door optreden

Pastoor De Jong reageerde onthutst, vond dat de kerk was ontheiligd en haalde de hosties uit de kerk. Ook nam hij contact op met aartsbisschop Wim Eijk. De locatieraad van de Christus Koning Kerk gaf toestemming voor de optredens en seinde de pastoor vooraf niet in, omdat dat bij eerdere optredens van onder andere de harmonie ook niet was gebeurd.

De locatieraad heeft de taken inmiddels neergelegd omdat ze niet meer op één lijn zit met het parochiebestuur. De taken van de locatieraad worden waargenomen door datzelfde parochiebestuur van St.Paulusparochie.

Zie ook: 'Ontheiligde' kerk Lievelde gaat weer open, locatieraad stapt op