School denkt na over stappen tegen OM na deal met frauderende directeur

Het OM en de ex-directeur van basisschool De Boomhut in Arnhem zijn het eens geworden over een werkstraf van 140 uur en het betalen van een schadevergoeding van 26.000 euro, een bedrag dat volgens het OM gelijk is aan het verduisterde geld. De strafbeschikking betekent dat de ex-directeur niet voor de rechter hoeft te verschijnen.

'Straf doet een recht'

De straf en de manier waarop die tot stand is gekomen zitten de onderwijskoepel niet lekker. 'De straf en de manier van afhandeling lijkt gevoelsmatig geen recht te doen aan wat de school heeft doorgemaakt. Tegelijkertijd geeft de strafbeschikking wel duidelijkheid', zegt een woordvoerster.

'Wij onderzoeken nog of we een klacht willen indienen tegen deze strafbeschikking of alsnog een civiele procedure willen starten, waarbij we in acht nemen dat ook dit maanden, zo niet jaren in beslag zal nemen. Hier zijn we nog niet uit.'

De koepel sprak eerder van een verduisterd bedrag van 60.000 euro. De woordvoerster wil donderdag niet op bedragen ingaan.

De ouders van de leerlingen hebben woensdagavond een brief ontvangen over de situatie.

