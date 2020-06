Hospice de Lelie zoekt tijdelijk vrijwilligers om weer open te kunnen gaan

Hospice de Lelie in Winterswijk is op korte termijn op zoek naar vrijwilligers om weer open te kunnen gaan. Als mensen terminaal ziek zijn en niet thuis verzorgd kunnen worden of niet thuis willen sterven kunnen zij terecht bij Hospice de Lelie. Hier is ruimte voor vier gasten.

Om weer plek te bieden voor een aantal gasten zijn er vrijwilligers nodig die helpen in het hospice. Helaas zijn nog niet alle vrijwilligers de komende tijd beschikbaar om zich in te zetten omdat zij zelf tot de risicogroep behoren. Daarom is het hospice op zoek naar tijdelijke vrijwilligers.

Ervaring in de zorg is niet nodig maar wel gewenst. Wel moeten de vrijwilligers affiniteit hebben met terminale zorg. Mocht je in de toekomst willen blijven werken dan ben je uiteraard zeer welkom.

Wanneer de Lelie weer open gaat is nog niet bekend, dat ligt ook aan de aantal reacties van vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd om de Lelie in Winterswijk te helpen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

Wilt u weten hoe het is om in een hospice te werken? Kijk dan naar deze aflevering over Hospice de Hazelaar in Zevenaar