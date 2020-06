Voor het eerst heeft Barneveld zich uitgesproken over fusie met Scherpenzeel

Na maanden van stilzwijgen en afwachten, werd woensdagavond voor het eerst openbaar in de gemeenteraad van Barneveld gesproken over een mogelijke fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld. Voor sommige partijen was ook deze vergadering nog te vroeg, omdat de provincie officieel nog geen besluit heeft genomen. Toch wordt wel duidelijk dat er een voorkeur is voor een 'lichte variant', dat betekent dat Scherpenzeel opgaat in Barneveld.

Als gemeenten fuseren kan dat op gelijkwaardig niveau, maar de ene gemeente kan ook in de andere opgaan. Vanwege het grote verschil in inwoners vinden de raadsleden in Barneveld die zich uitspraken over de kwestie dat de meest logische variant. Dat betekent namelijk dat de organisatie van Scherpenzeel bij die van Barneveld komt.

In het geval van een normale fusie moeten alle ambtenaren van beide gemeenten naar hun baan solliciteren én komen beide gemeenten onder financieel toezicht.

'Te dealen met een drukkende provincie'

De meerderheid van de gemeenteraad in Scherpenzeel wil niet fuseren, dat weten ze in Barneveld. Mijntje Pluimers, van oppositiepartij Lokaal Belang spreekt zich nu dan ook nog niet uit voor of tegen een fusie.

'Wij respecteren de keuze van de Scherpenzeelse gemeenteraad. We hebben allebei te dealen met een drukkende provincie Gelderland.' Volgens Pluimers blijkt uit de stukken dat de provincie deze fusie hoe dan ook wil, vanwege de tijdsdruk stelt ze voor alvast een commissie samen te stellen, maar daar is geen meerderheid voor.

Theo Bos van de VVD in Barneveld maakte zich zorgen over de financiële consequenties voor zijn gemeente: 'Scherpenzeel heeft in de komende 10 jaar 17,5 miljoen euro nodig, bij een herindeling zou dat zo'n 3 miljoen euro zijn, kunnen wij dat als Barneveld wel dragen?

'Geen failliete bruid'

De ChristenUnie hamerde erop dat als er toch een fusie moet komen, dit het moment is en niet als Scherpenzeel er financieel slecht voorstaat: 'Van ons hoeft dit dit, we doen dit als goede buur, maar met een failliete bruid willen we niet trouwen, dus als Scherpenzeel over 5 tot 10 jaar uit nood bij ons aanklopt wordt het een stuk onduidelijker', aldus fractievoorzitter Lukas Scheijgrond.

Wethouder Van Daalen snapt dat de raadsleden veel vragen hebben, maar wil net als de provincie niet ingaan op de vraag die ook boven dit debat hangt, het 'als-dan-scenario'. Oftewel, wat gaat er gebeuren als Scherpenzeel definitief niet wil. Scherpenzeel is nu weer aan zet. Op 25 juni vergadert ze over de fusie, op 9 juli wordt er een besluit genomen door de gemeenteraad.

