Opnieuw toename van aantal uitkeringen, grote regionale verschillen

In mei, de tweede volle maand van de coronacrisis is in Gelderland een toename van de WW-uitkeringen te zien in bijna alle sectoren. De toename was wel minder sterk dan vorige maand. Vorige maand vielen in alle regio’s de grootste klappen binnen de uitzendsector en de horeca. Nu zijn er per regio duidelijk meer verschillen tussen sectoren te zien. Dat meldt het UWV donderdag.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in mei in vrijwel alle sectoren in Gelderland toegenomen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Met 3 procent ligt de toename in deze provincie vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde van 3,1 procent.

Het aantal WW-uitkeringen is minder sterk gestegen dan de maand ervoor, toen het aantal nog met ruim 13 procent toenam. Gelderland telt nu 12,5 procent meer uitkeringen dan eind mei 2019. Dat is een flinke toename, maar minder sterk dan de landelijke toename met 20,1 procent.

Verschillen per regio groot

De toename van het aantal uitkeringen verschilt per sector. In april vielen harde klappen in de horeca en uitzendbranche. Over mei is er volgens de uitkeringsinstantie een verschillend beeld te zien. In een aantal sectoren, zoals de bouw en het onderwijs, was in mei een afname van het aantal uitkeringen te zien. Maar ook dat verschilde per regio, zo bleef het aantal uitkeringen in de bouwsector rond Nijmegen gelijk.

Rond Arnhem en Nijmegen ziet het UWV veel banenverlies in de horeca en uitzendbranche. Anderzijds neemt in het onderwijs, bank- en verzekeringswezen en het onderwijs de werkgelegenheid weer toe.

In de Achterhoek is over mei een stijging van het aantal uitkeringen te zien in de metaalindustrie en detailhandel. Dat heeft mede te maken met het faillissement van gieterij Lovink in Terborg.

Ook de uitzendbranche kreeg in deze regio te maken met banenverlies en dus meer uitkeringen. Een gelijkenis ziet het UWV met de Foodvalley. In deze regio is de zorg een positieve uitschieter. Het UWV verwacht in deze sector juist een groei in de werkgelegenheid.

Bekijk hier de toe- of afname in jouw gemeente:

Klappen Rivierenland en Veluwe

In Rivierenland en op de Veluwe vallen opnieuw harde klappen. In Rivierenland verloren in mei meer mensen hun baan dan het landelijk gemiddelde. Dat komt onder meer door de grote uitzendbranche in dit gebied. Ook bij groothandels en vervoersbedrijven gingen banen verloren.

Het UWV spreekt van 'een ongebruikelijke toename' van het aantal uitkeringen op de Veluwe. Hier is de pijn vooral in de horeca voelbaar. Wat volgens de instantie opvalt is dat vooral jonger personeel hun baan verliest. 'Aan deze groep werden in twee maanden tijd ruim twee keer meer uitkeringen verstrekt', schrijft het UWV.

