LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 17 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 17 juni

21:43 - NS start volledige dienstregeling op 29 juni

De NS gaat vanaf maandag 29 juni weer volledig rijden volgens de normale dienstregeling. Dat betekent dat ook de nachttreinen en de laatste ontbrekende trajecten weer gaan rijden.

21:31 - Hoe zit het met afzuigsystemen in verzorgingstehuizen?

 Omroep Gelderland #Coronavraag: Waarom worden er geen monsters genomen van afzuigsystemen in bijv. verzorgingshuizen? Zo kun je zien of er besmetting is en het verder indammen.

 

21:15 - 'Kuchscherm' tussen bestuurder en passagier in auto mag niet

Personenauto's en bedrijfswagens mogen geen gebruik maken van plastic schermen voorin de auto om ze coronaproof te maken. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Schermen in bijvoorbeeld taxi's of lesauto's kunnen volgens de wegverkeersdienst RDW de werking van gordels, airbags en het zicht van de bestuurder belemmeren. Schermen in de breedte tussen de voorstoelen en de achterbank worden onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwerpen van de 'kuchschermen', zoals het bedrijf Buitink Technology in Duiven.

21:04 - Nijmeegse onderzoeker al vier maanden vast op tropisch eiland

Foto: privéarchief

Hij zou een paar weken onderzoek doen naar muggen op de Malediven. Inmiddels zit Bart Knols (54) uit Nijmegen al vier maanden vast op de eilandengroep in de Indische Oceaan. 'Ik voel me soms als Tom Hanks in de film Cast Away'.

Lees hier het hele verhaal

18:34 - Nog geen uitspraak in kort geding kermisexploitanten

Foto: Pixabay

De rechtbank doet nog geen uitspraak in het kort geding dat tegen de Nederlandse staat is aangespannen door kermisexploitanten. De kermisbouwers vinden het niet kloppen dat pretparken weer open mogen, maar de kermis nog niet. Tijdens de zitting vandaag in Den Haag is besloten te wachten op eventuele versoepelende maatregelen van het kabinet volgende week. Komen die er niet, dan doet de rechter alsnog uitspraak.

Afgelopen week trokken al duizenden kermisbouwers naar Den Haag om te protesteren tegen het beleid. Zo ook John van Eijk uit Terwolde.

18:22 - Meldpunt voor huurders in nood

Huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen en er niet uitkomen met hun verhuurder, kunnen dat vanaf nu melden bij een registratiepunt. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de Huurcommissie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil zo te weten komen hoeveel huurders in de problemen komen. Minister Kajsa Ollongren wil op basis hiervan mogelijk aanvullende maatregelen nemen. Het registratiepunt blijft vooralsnog tot en met september bestaan.

17:50 - Nieuw voedselbos in Apenheul eindelijk open

Eigenlijk zou de opening van het nieuwe voedselbos al eerder zijn, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Vandaag kon Prinses Margriet eindelijk het bijzonder bos openen.

 

17:06 - Extra geld voor oorlogsmusea

Het Airborne Museum in Oosterbeek. Foto: Omroep Gelderland

Het kabinet en het vfonds, dat het herdenken van oorlog en vieren van vrede steunt, trekken extra steun uit voor oorlogsmusea in nood. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en het Airborne Museum in Oosterbeek krijgen samen 2 miljoen euro extra subsidie om de coronacrisis te doorstaan.

Lees hier meer.

16:17 - Aantal coronapatiënten op intensive care blijft dalen

Op de ic's van Nederland liggen woensdag 73 mensen met het coronavirus. Dat zijn er vijf minder dan dinsdag. In het weekend en ook op maandag was er nog sprake van een lichte stijging. Inmiddels daalt het aantal ic-patiënten weer twee dagen op rij.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is wel gestegen: van 280 naar 289.

15:45 - Kalverboer Bert Blom ziet het somber in door corona

Kalverboer Bert uit Didam vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de kalversector tot nu toe nog geen overheidssteun heeft gekregen. 'De bloemensector bijvoorbeeld is zwaar gesteund in het begin. Waarom wij niet?'

Lees hier het hele verhaal

Foto: Omroep Gelderland

14:07 - Eén dode erbij in Gelderland

Het RIVM meldt de afgelopen 24 uur 4 doden en 4 ziekenhuisopnames. In Gelderland is één patiënt aan Covid-19 overleden. Er kwamen geen Gelderse ziekenhuisopnames bij in de voorbije 24 uur. Het aantal besmettingen in Gelderland steeg met 9 naar 6476.

13:40 - Standhouders voeren actie in Nijmegen

Jaarmarkten en braderieën gelden onder het huidige coronabeleid als evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. Vier organisatiebureaus van de zogeheten marktevents vinden dat niet eerlijk, aangezien gewone weekmarkten wel zijn toegestaan. Daarom gaan de standhouders volgende week dinsdag demonstreren in Nijmegen, in de hoop dat zij hun hoogseizoen in juli en augustus kunnen redden.

12:53 - Touringcars onderweg naar Den Haag

Touringcarbedrijven uit onder meer Herveld en Kootwijkerbroek protesteren in Den Haag vandaag. Ze worden te streng aangepakt in de coronacrisis, zeggen ze, en willen versoepeling. Het verhaal van hun protest lees je hier. Hieronder zie je een korte video van touringcars, onderweg naar de residentie.

 

12:48 - Celstraffen geëist om fraude met mondkapjes

Foto: Pixabay

Tegen twee verdachten van grootschalige mondkapjesfraude zijn woensdag in de rechtbank in Zwolle celstraffen van 3 en 4 jaar geëist. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen maakte in maart 880.000 euro over als aanbetaling voor miljoenen mondkapjes die vervolgens nooit werden geleverd. Het geldbedrag was een aanbetaling voor de levering van 11 miljoen mondkapjes bedoeld voor zorgverleners in de deelstaat. Tien vrachtwagens stonden eind maart al klaar om naar een loods in Amsterdam te rijden toen ontdekt werd dat de Duitsers waren opgelicht. Via de bankrekening kwamen politie en justitie op het spoor van de 61-jarige Gerard M. uit Amersfoort en de 52-jarige Eddy B. uit Oldenzaal.

11:57 - Eerste medailles voor corona-editie van Avondvierdaagse

Foto: Jannes Wolff

In Heerde zijn de eerste medailles uitgereikt aan deelnemers aan de Avond4daagse Home Edition. Met dit evenement van de Koninklijke Wandelbond Nederland krijgen kinderen maar ook volwassen wandelaars de gelegenheid in coronatijd een eigen avondvierdaagse te lopen. Niet in grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, sportmaatjes of met het gezin. Wie in aanmerking wil komen voor een medaille moet de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Tussen de eerste en de vierde dag wandelen mogen maximaal twee weken zitten. Er hebben zich bij de wandelbond ruim 30.000 liefhebbers aangemeld. De commissie Avond4daagse Heerde van de Skeeler Club Oost Veluwe reikte dinsdag de eerste medailles uit aan Yvet Bosman en Noa en Ize van Piekeren. Zij liepen allemaal de vijf kilometer.

11:41 - Praat met Van Dijk (Oude IJsselstreek) over corona

Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek gaat in gesprek met inwoners van zijn gemeente. Hij doet dat volgende week woensdag op Facebook.

 Oude IJsselstreek Live chat met burgemeester @pilotwin op onze Facebookpagina op 24 juni. Onderwerp: versoepeling corona-maatregelen. De livestream start om 19.00 uur vanzelf op. Je kunt je vraag ook alvast mailen naar: communicatie@oude-ijsselstreek.nl

11:32 - Personeel Waalstaete gaat door hel

Personeel van het door corona getroffen zorgcentrum Waalstaete in Arnhem maakt een zware tijd door. Behalve vijf bewoners overleed een medewerker. 'Wat wij doormaken is verschrikkelijk', zegt een teamhoofd tegen Omroep Gelderland. Medewerkers stelden een verklaring op.

Lees het verhaal hier.

11:13 - Duitse corona-app al ruim 6,5 miljoen keer gedownload

De Duitse smartphone-app om corona-infecties te helpen opsporen, is al 6,5 miljoen keer gedownload in de eerste 24 uur sinds de lancering, meldt de ontwikkelaar van de app vandaag. Topman Christian Klein van het bedrijf schrijft het succes toe 'aan het uitstekende werk dat teams van SAP en Deutsche Telekom hadden gedaan om de zogeheten Corona-Warn-App in slechts zes weken tijd voor gebruik klaar te maken'. De app is sinds dinsdagochtend vroeg te downloaden op smartphones. De app waarschuwt deelnemers als ze langere tijd binnen twee meter in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus.

10:57 - 'Suikerschaar' speelt rol bij ernst corona, zegt Radboudumc

Bij de lekkage van vocht uit de bloedvaten naar longen en nieren bij patiënten met corona speelt de ‘suikerschaar’ heparanase een rol. Dat hebben onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen ontdekt. Deze schaar knipt de beschermende suikerlaag (glycocalyx) in de bloedvaten aan flarden, waardoor lekkage makkelijker kan plaatsvinden. Hoe ernstiger de ziekte, hoe actiever de schaar, schrijven onderzoekers. Door dat 'knipwerk' worden ontstekingsprocessen aangejaagd. Ernstige vormen van Covid-19 gaan gepaard met serieuze ademhalingsproblemen en een verhoogd eiwitverlies in de urine. Lekkende bloedvaten spelen daarbij een belangrijke rol, zowel in de longen als in de nieren.

10:42 - We kunnen weer naar de EHBO-lessen

Het was voor het Rode Kruis een grote opgave, maar met flink wat creativiteit is het gelukt om de EHBO-praktijklessen weer op te starten in coronatijd. Dat betekent dat er vanaf deze week niet alleen online lessen worden gegeven in het redden van mensenlevens en het aanleggen van verbanden.

Kijk de reportage hieronder.



 

10:34 - Touringcars moeten voller, vinden de vervoersbedrijven

Foto: Omroep Gelderland

Touringcarbedrijven uit het hele land, waaronder acht Gelderse bedrijven, voeren woensdag actie in Den Haag. Hun bussen staan al een paar maanden stil en de versoepeling van de coronamaatregelen geldt niet voor hen.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met een van de actievoerders.



omroepGLD · Touringcarbedrijven voeren actie om coronaschade



Lees het verhaal hier.

09:56 - Ziekteverzuim veel lager na coronapiek in maart

Het aantal nieuwe meldingen van ziekteverzuim is in de afgelopen maanden flink gedaald na een coronapiek van 30 procent in maart. Volgens arbodienstverleners Arboned en HumanCapitalCare lag het aantal verzuimmeldingen in april en mei circa 40 procent lager dan gebruikelijk in deze periode.

08:57 - Onderzoek GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland wil graag weten hoe het gaat met de inwoners van haar verzorgingsgebied. Hoe ervaar jij de coronacrisis? Woon je in een van de gemeenten op de kaart, doe mee aan het online onderzoek.

08:37 - Doe mee aan de vraag van vandaag

Als er een tweede corona-uitbraak komt en de intensive care-afdelingen overvol raken, ligt vanaf nu een draaiboek klaar voor artsen om af te wegen wie voorrang krijgt voor een bed op de ic. Wat vind jij, mag er onderscheid gemaakt worden?

Lees hier meer en laat je stem horen.

08:35 - 'Nee tegen anderhalve meter'

Op 21 juni wordt in tal van plaatsen gedemonstreerd tegen de anderhalvemetermaatregel. Initiatiefnemers willen in centra van steden en dorpen 'een cirkel van liefde maken door elkaars handen vast te houden'.

 

07:58 - PostNL bezorgt meer pakketjes

Foto: ANP

Postbedrijf PostNL is veel positiever geworden over het lopende financiële jaar. Door de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online. Daar vaart de pakketbezorging wel bij.Tegelijkertijd viel veel brievenbuspost weg en moest PostNL extra maatregelen nemen om aan de corona-eisen te voldoen. In maart lag de hoeveelheid pakketjes die PostNL bezorgde al 14 procent hoger dan een jaar eerder. In de maanden april en mei werd dat zelfs ruim een kwart meer dan in dezelfde maanden van 2019. Bij brievenbuspost is het een ander verhaal. Er werd juist nog minder van die post verstuurd in april en mei dan PostNL eerder verwachtte. Veel bedrijven besloten mailings uit te stellen. Wel stuurden consumenten meer losse post.

07:20 - 'Bron van infectie moeilijk te vinden'

Foto: ANP

Bij de meeste contact- en brononderzoeken die worden uitgevoerd om in kaart te brengen waar coronapatiënten besmet raakten met het longvirus, lukt het niet de bron van de infectie te achterhalen. Dat zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw (foto) in het AD.

'[ Als iemand aangeeft: ik ben op visite geweest, gaan fietsen en ik heb op een terrasje gezeten, dan kun je niet zeggen waar de bron zit. Er zijn maar enkele mogelijkheden waarbij je dat wel zeker weet: bijvoorbeeld als iemand veertien dagen binnen is gebleven en maar één keer naar buiten is geweest.'

06:29 - De dementerende moeder van Marian woont al 91 jaar in Voorst, maar nu moet ze weg

'Boos en teleurgesteld, dat is hoe wij ons voelen', vertelt Marian Berends. Zaterdag hoorde ze dat haar 91-jarige dementerende moeder moet verhuizen uit Voorst, het dorp waar ze is geboren en getogen en ook zou willen overlijden.

Lees hier het hele verhaal.