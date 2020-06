Wethouder hoeft niet weg, ondanks moties van treurnis en wantrouwen

Wethouder Klein gaf toe dat hij gespannen was over dit debat. Toch kon hij rekenen op de steun van de coalitie. Foto: Omroep Gelderland

De motie van wantrouwen werd door de oppositie ingediend, omdat de wethouder in de ogen van die partijen 'geen professionele houding heeft gehad in zijn meningsgeschil met de Vestingraad'. Aanleiding was het opstappen van negen van de tien leden van de Vestingraad, en een discussie over woorden die de wethouder gezegd zou hebben. Volgens de Vestingraad liegt de wethouder tegen de gemeenteraad en de media.

Woensdagavond vond een interpellatiedebat plaats, waar de samenwerking en de communicatie tussen de wethouder en de Vestingraad besproken werd. In die vergadering ontkende wethouder Klein nogmaals dat namens het college gezegd zou zijn 'wel klaar te zijn met de Vesting'. De oppositie trok daaruit de conclusie dat de wethouder de leden van de Vestingraad tot leugenaars bestempelde.

Ook dat de wethouder na de ontstane ophef niet uit zichzelf naar de Vestingraad is gestapt, was de oppositie een doorn in het oog. Ze dienden daarom een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, en een motie van treurnis richting het college.

Excuses

Wethouder Klein begreep na afloop niet goed waarom die moties werden ingediend. 'Ik heb die woorden echt niet gezegd', zei hij nogmaals. 'En als er wel zo'n beeld is ontstaan, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. En ik heb direct in de week na die vergadering geprobeerd iedereen weer om tafel te krijgen, zodat we met elkaar verder konden.'

De uitleg van de wethouder was voor de coalitiepartijen ruim voldoende. Zij steunden de moties van wantrouwen en treurnis dan ook niet, waardoor de moties niet werden aangenomen. 'Het is fijn om het vertrouwen van de coalitie te hebben', zei wethouder Klein daarover. 'Dat heb je ook nodig, als wethouder, anders kan ik mijn werk niet doen. Maar ik ga er alles aan doen om ook het vertrouwen van de oppositie terug te winnen.'

'Coalitie steunt ook de blunders'

Peter van Andel, fractievoorzitter van Elburg Beleid, had wel verwacht dat de coalitie de wethouder zou blijven steunen. 'De coalitie wordt niet warm of koud van de blunders die dit college maakt. Het college kan alles doen wat fout en verkeerd is, ze hebben altijd de coalitie mee.'

Een motie van de coalitiepartijen werd wel aangenomen. Daarin werd het college opgeroepen door te gaan met het proces rond de Vesting, en draagvlak binnen de historische binnenstad te creëren voor de plannen.

Rond 01.00 uur was het debat, dat er af en toe stevig aan toe ging, afgelopen. 'Ik hoop dat ik er vannacht niet wakker van lig', zei wethouder Klein na afloop. 'Maar zo'n motie van wantrouwen, dat raakt me wel. Dit gaat over mijn integriteit, over hoe ik mijn werk uitvoer. Dat doet me pijn.'