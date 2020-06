'Tankstation moet plaatsmaken voor nieuw stationsgebied Nunspeet'

Vooral het verdelen van het langzaam verkeer en snelverkeer speelt in de plannen een sleutelrol. Een 'spannend evenwicht', volgens de projectleider. Het lijkt voor wat onrust te zorgen bij sommige politieke partijen.

Er zijn met name zorgen over het fietsverkeer. Kees Smit van ChristenUnie zegt daarover: 'In de modellen zie ik dat langzaam verkeer het snelle verkeer voorrang moet geven. Ik kan me voorstellen dat fietsers op sommige punten heel lang moeten wachten.'

Ook Gerrit Polinder van de SGP ziet knelpunten: 'Er zijn teveel oversteekplaatsen. Kan dat niet wat minder?' Polinder oppert verder of het tankstation aan de Nijverheidsweg niet opgekocht kan worden door de gemeente. Dit om meer ruimte te creëren.

Levensgevaarlijk

Hij vindt steun bij Koos Meijer van het CDA: 'Het probleem is inderdaad de ruimte, met name aan de noordkant. Het is echt strijden om elke meter, met name voor het fietsverkeer. Het is op sommige punten levensgevaarlijk voor de fietsers', aldus Meijer. Ook hij denkt dat het tankstation meer ruimte zou kunnen bieden. Bovendien zou het tankstation al zijn aangeboden aan de gemeente, weet hij. 'Want het tankstation heeft nu vooral omzet door de vrachtwagens die er komen. En dat zal straks minder zijn.'

In de plannen is ruimte voor twee tunnels: één voor gemotoriseerd verkeer en één voor fietsers en ander langzaam verkeer. Die laatste groep heeft vanuit die tunnel ook direct toegang tot het perron.

Hellingsbaan

Die hellingsbaan van die tunnels leidde ook tot wat vragen. Maar volgens de projectleider gaat dat geen problemen opleveren. 'Met 5 procent is de hellingsgraad wat steiler dan andere trajecten, maar dat is een keuze. Het zou geen probleem moeten opleveren.'

Ook zou het tankstation geen extra ruimte creëren, denkt de projectleider. Duidelijk is wel dat er nog aanpassingen mogelijk zijn, voordat de schop de grond in gaat. Over die aanpassingen zal de raad de komende tijd verder debatteren. Het volgende technische beraad is gepland in september of oktober.