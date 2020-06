GL en PvdD Nijmegen: 'Gebruik bladblazers afbouwen en meer gevallen blad laten liggen'

GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat de gemeente Nijmegen het gebruik van ‘ongezonde’ bladblazers afbouwt. Zij willen dat blad in de openbare ruimte blijft liggen of langduriger verzameld wordt op plekken in de openbare ruimte, zodat kleine dieren in de winter erdoor kunnen overleven. Daarvoor willen ze een motie gaan indienen.

'Stoppen met het weghalen van blad waar dat niet nodig is'

Bladblazers zorgen niet alleen voor veel lawaai, maar zijn volgens beide partijen ‘vaak ook erg ongezond en zorgen ervoor dat veel nuttige kleine dieren de winter niet overleven’. ‘We moeten stoppen met het weghalen van blad waar dat voor de veiligheid niet nodig is’, zegt Joep Bos-Coenraad (GroenLinks). ‘Er zijn juist nieuwe plekken nodig waar gevallen blad kan overwinteren. Blad is erg waardevol voor ecosystemen.’ ‘Gevallen blad wordt vaak als rommel gezien, maar is essentieel voor de natuurlijke kringloop’, zegt Michelle van Doorn (PvdD). ‘Kleine dieren als egels, vogels en insecten hebben het nodig voor hun voedsel en om in te schuilen. Zo kunnen ze de winter overleven. Belangrijk dus om het blad zoveel mogelijk te laten liggen.’ Bos Coenraad: ‘De openbare ruimte hoeft geen steriele Jan des Bouvrie-huiskamer te zijn, dat is prima voor binnen, maar de natuur kan daar niks mee.’ Blad dat op voetpaden, fietspaden of de openbare weg terechtkomt, moet wel verwijderd worden. ‘Het is niet de bedoeling dat mensen onderuitgaan terwijl ze de boodschappen gaan doen’, zegt Van Doorn.

'Interessant, maar wel vraagtekens bij'

De motie roept verder op om bladblazers zo snel mogelijk te vervangen door bezems, harken of ander niet-mechanisch gereedschap, en alleen waar dit onhaalbaar is uit te wijken naar geluidsarm elektrisch gereedschap in plaats van bladblazer die op brandstof werken. Wethouder Bert Velthuis vind het initiatief ‘interessant’, maar zet er ook een aantal vraagtekens bij. ‘Bladeren kunnen naast gladheid ook voor wateroverlast zorgen. Blad op een gazon verzamelen kan ervoor zorgen dat het gras gaat verstikken. Blad tussen struiken juichen we van harte toe, dat is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast proberen we echt al zo min mogelijk gebruik te maken van bladblazers die op benzine of diesel werken, maar deze zijn wel op het moment nog het meest effectief. Maar de elektrische worden steeds beter en deze voorkeur kunnen we dan ook bespreken met de Dar. Overgaan op harken geeft wel een arbo-technisch een probleem. Van acht uur harken op een dag krijgen mensen een heel andere rugvorm. En bladblazers werken wel een stuk sneller dan bezems en harken. Natuurlijk win je wat als je de helft van het blad niet meer hoeft te verwijderen, maar uiteindelijk zullen op deze manier een heel stuk duurder uit zijn.’ De partijen overwegen nog beperkte aanpassingen aan de motie.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7