Duo op beeld bij vernieling bronzen beeld

Op camerabeelden die massaal gedeeld worden zijn twee mannen te zien die maandagavond proberen het bronzen beeld bij voetbalvereniging RKPSC in Pannerden van de sokkel te breken. Het is het vierde beeld die in de omgeving van de Liemers is vernield, waaronder twee in Loil.

Begin juni verdween 't Drammertje:

De politie kan een verband tussen de eerder genoemde diefstallen niet bevestigen. De beelden uit Pannerden zijn op het moment van schrijven op Facebook bijna 1200 keer gedeeld. Twee mannen in korte broeken komen iets voor 22.30 uur aanlopen, om luttele minuten later met hun volle gewicht aan het beeld te hangen met het doel deze af te breken. Even later lijken ze te schrikken en lopen ze weg.



Het is het vierde beeld dat in de afgelopen twee weken in de omgeving van de Liemers vernield is. Het begon met 't Drammertje in Loil, het symbool van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. Deze werd begin juni ontvreemd van het Kerkplein. Een kleine twee weken later verdween, eveneens van het Kerkplein, ook Jubilans. In de tussentijd bleek ook De Leeuw van Aerdt gestolen te zijn.