Nijmeegse onderzoeker zit al vier maanden vast op een tropisch eiland

Bart stapte in februari op het vliegtuig om te onderzoeken hoe je een eiland vrijmaakt van muggen. Toen hij een paar weken bezig was, ging de boel hermetisch op slot. Inmiddels is hij vier maanden verder en heeft hij nog geen uitzicht op een terugreis naar West-Europa.

Hagelwitte stranden

Natuurlijk, het kan slechter. Waar velen een leven lang dromen van een tripje naar de Malediven, geniet Bart nu al een tijdlang iedere dag van zijn omgeving. 'De Malediven staan bekend als een paradijs. En dat is het ook: hagelwitte stranden, prachtig mooie palmbomen en fantastisch weer, de zon schijnt altijd', zegt Bart. 'Dus ja, het is hier één van de mooiste plekken op aarde. Als je in je hangmatje ligt met een boek en een fantastisch uitzicht over de oceaan, voel je je wel even als Tom Hanks in de film Cast Away.'

De omgeving ziet er prachtig uit. Foto: privéarchief Bart Knols

Toch is Barts verblijf op de Malediven niet alleen maar positief. Hij miste onlangs de negentigste verjaardag van zijn schoonmoeder en moest ook verstek laten gaan tijdens de diploma-uitreiking van zijn zoon. Bovendien ligt het gevaar van een coronabesmetting nog steeds op de loer.

'Zolang iedereen op het eiland zeker weet dat-ie virusvrij is, is het goed. Maar er komen nog wel boten aan met mensen en goederen', legt de medisch entomoloog van de Radboud Universiteit uit. 'Van tijd tot tijd is er transport, dat brengt risico's met zich mee. Als het mis gaat, heb je een probleem.'

Eén beademingsapparaat

Besmet raken op de Malediven is een waar horrorscenario. 'Er is precies één ziekenhuis met één intensive care-unit en één beademingsapparaat, legt Bart uit. 'Als het mis gaat, dan heb je een serieus probleem. Ook de hoofdstad Malé zit nog dicht, daar zijn tweeduizend COVID-19 gevallen geweest. Men probeert te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar de overige 1200 eilanden, dus men is heel voorzichtig met mensen te laten reizen.'

Ook in praktisch opzicht is het soms even bikkelen in de Indische Oceaan. Bart arriveerde in februari met een paar korte broeken en t-shirts bij zich, maar die vallen inmiddels bijna uit elkaar. 'De kleermaker op het eiland houdt mijn broeken in leven', lacht hij. 'En ik heb altijd zo'n HEMA-brilletje van 10 euro op mijn hoofd staan, dat ik nu met superlijm bijeenhoud. Want ja, als ik dat niet meer heb, kan ik niet meer lezen. Het is dus allemaal heel basaal. Het gaat terug naar de essentie: met mensen omgaan, de moed erin houden en af en toe lachen om de situatie.'

Glas wijn

Waar Bart stiekem ook naar snakt, is een goed glas wijn. De drank op het eiland waar hij verblijft, is op rantsoen. Daardoor is er niets anders meer te verkrijgen dan bier. Met wat geluk kan hij medio juli terugkeren naar Europa. De verwachting is dat er dan weer een vlucht vertrekt.

