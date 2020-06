Boek brengt Doetinchemse jeugd de natuur in

'Er zit van alles in dat kinderen lekker kunnen gaan doen', zegt initiatiefneemster Jacqueline Kiwitz, die het idee voor het boek opdeed bij een andere gemeente en vervolgens een lokale variant creëerde. 'Het is heel laagdrempelig', legt ze uit. 'Alleen plaatjes, geen dikke teksten. Er staat duidelijk op het plaatje wat ze buiten kunnen doen. Ik vind het belangrijk om ze bij de natuur te betrekken, zodat ze die binding krijgen.' De overhandiging van het eerste exemplaar gebeurde woensdag ‘corona-proof’. Leerlingen gaven het boek via een parcours over het schoolplein aan elkaar door, waarna wethouder Ingrid Lambregts het cadeau mocht uitpakken.



’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde’ bevat een kaart met duurzame en groene activiteiten voor kinderen in de gemeente. 'Van de stadsboerin bij de Kruisberg tot het zoeken van een schaapskudde', zegt Lambregts. 'Maar het zijn niet per se de grote plekken, het is juist bedoeld om de creativiteit te prikkelen en dingen te doen die je niet eerder hebt gedaan.' Het boek wordt dit, maar ook de komende twee schooljaren, gratis verstrekt aan groep 3-leerlingen uit de gemeente. Daarnaast is het te koop bij kinderboekenwinkel Meester Mokka in Doetinchem.



Scholen houden boot af

Hoewel de eerste druk in maart klaar was, duurde het door de coronacrisis lang voor scholen ermee aan de gang konden gaan. Initiatiefneemster Jacqueline merkt dat basisscholen afwachten om met het door de gemeente verstrekte materiaal aan de gang te gaan, tot frustratie van Lambregts. 'Alle scholen hebben gezegd dat ze mee willen doen, maar nog niet alle scholen hebben aangegeven op welk moment ze het boekje in ontvangst kunnen nemen', zegt de wethouder, die zich richt tot het basisonderwijs. 'Meld je dus snel en zorg dat de afspraak wordt gemaakt.'