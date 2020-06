Hulp stroomt binnen na brand in clubhuis Geesteren: 'Hartverwarmend om te zien'

De grote brand brak midden in de nacht uit, toen er niemand in het clubhuis was. Een buurtbewoner sloeg alarm. Vermoedelijk had de tractor in de schuur spontaan vlam gevat.

Naast praktische spullen zijn er ook veel emotionele dingen weg, zoals de twee prijzenkasten en fotoalbums. 'We bestaan sinds 1934 en sindsdien is er heel wat verzameld, dat is allemaal verbrand. Heel verdrietig', vertelt Philip Stein, voorzitter van de Hamelandse Ruiters op de plek waar een week geleden nog het houten clubhuis stond.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Pas opgeknapt

Twee jaar geleden nog werd het gebouw helemaal opgeknapt met behulp van alle leden. 'Ja dat was heel bijzonder. Alles is geschilderd en we hadden onder andere een mooie glazen schuifpui erin gezet met een terras ervoor.'

Het glas van de schuifpui ligt in duizenden stukjes op de grond, verder is er niets meer van terug te zien. Zelfs de bloembakken die er wat verder afstonden, zijn gesmolten door de hitte van het vuur. De naastgelegen rijbak heeft geen schade opgelopen en kan vanaf deze week weer gebruikt worden door de leden.

Schouders eronder

'Een drama is het voor onze verenigingen, maar we zetten de schouders eronder en proberen alles op alles te zetten om snel weer iets nieuws terug te bouwen.' Hoeveel geld er precies nodig is, weet Stein niet. 'We hopen natuurlijk nog een bedrag van de verzekering terug te krijgen, maar de kans is groot dat dat niet genoeg is.'

De drie verenigingen zijn dan ook vrijwel direct een inzamelingsactie gestart en met succes. Er worden zaken voor de inboedel beschikbaar gesteld, alternatieve locaties aangeboden om te rijden, maar er wordt ook gewoon geld gegeven. 'Het is hartverwarmend om te zien en te horen dat zoveel mensen hulp bieden of een donatie doen, dat is echt super.'