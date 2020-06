Actie tegen sluiting Hoenderloo College: ouders en medewerkers zijn het zat

Met de zomervakantie voor de deur is er nu amper tijd om tot een fatsoenlijke overeenkomst te komen. De bonden kunnen niet instemmen met de voorstellen die Pluryn tot nu toe heeft gedaan, omdat die veel slechter zijn dan de van-werk-naar-werk-vergoeding voor de meeste andere werknemers, zeggen zij.

Pluryn niet eens met lezing bonden

'Wij herkennen dit niet, we voortdurend in gesprek met de bonden. Het conceptplan ligt er al twee maanden', zegt een woordvoerster van Pluryn in een reactie. 'We snappen de emotie en hebben hier begrip voor. Medewerkers hebben voorrang op werk binnen Pluryn en krijgen drie maandsalarissen bruto als je overstapt naar ander werk.'

'Alles gaat via de regels. Er wordt onder meer in de media bedoeld dan niet onbedoeld onrust gekweekt met een beeld wat niet klopt. Maar er is zeker onrust onder ouders en leerlingen. Het is niet niks, daar wil ik niets van af doen', zegt ze.

Financiële problemen

Het Hoenderloo College en de locatie Deelen zijn de onderwijstak van Pluryn, die internaten voor jeugdzorg en andere zorginstellingen onder zijn hoede heeft. De zeventig medewerkers zorgen dat de tweehonderd leerlingen, die kampen met verschillende problemen, zoals autisme, specialistische zorg krijgen op het Hoenderloo College.

Pluryn wil de school en de internaten in Hoenderloo en Deelen sluiten vanwege financiële problemen. Daardoor is de kwaliteit van de zorg onvoldoende, stelt de organisatie.

