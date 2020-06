Mountainbikers komend voorjaar over nieuwe MTB-route in Winterswijk

Mountainbikers kunnen komend voorjaar over een nieuwe MTB-route in Winterswijk fietsen. Het wordt een technisch, uitdagend parcours met veel singletracks. De route over 40 kilometer kan worden aangelegd dankzij de medewerking van de vele particuliere grondeigenaren in Winterswijk.

De huidige, vlakke MTB-route over 50 kilometer in het buitengebied van Winterswijk blijft bestaan en wordt in het vervolg als een 'gravelride' beschouwd; het fietsen over gravelpaden is een relatief nieuw fenomeen dat met name geschikt is voor cyclocrossfietsen.

De werkgroep MTB-route Winterswijk, bestaande uit leden van de lokale fietsclubs FTC Wenters en FTC Kotten, werkt sinds 2017 aan de nieuwe route. Met ondersteuning van de gemeente Winterswijk en het Achterhoek Toerisme, dat in meerdere gemeenten bezig is met de realisering van een aaneengesloten Achterhoeks MTB-netwerk. Zo wordt er in Oost Gelre ook gewerkt aan een nieuwe MTB-route.

Eigen fietspaadjes

Naast de sportieve uitdaging wil de werkgroep ook bereiken dat mountainbikers niet meer te pas en te onpas eigen fietspaadjes gaan creëren over privégronden, hetgeen tot ergernis leidt bij de grondeigenaren en wandelaars.

'Naast het sportplezier is een belangrijke drijfveer voor de aanleg dat een nieuwe aantrekkelijke route een sterk regulerend effect heeft, zoals al op vele plekken in Nederland is bewezen', zegt Kasper Burgers namens de werkgroep.

'Als een route saai wordt gaan mensen om zich heen kijken naar zeg maar leuke paadjes. Soms dwars door bossen en dat wordt met een aantrekkelijke route voorkomen. De recreatiedruk van mountainbikers op de rest van het gebied zal sterk verminderen', gaat hij verder.

Nog sterker regulerend effect

Het is voor de werkgroep teleurstellend dat Natuurmonumenten, in 2017 nog een van de initiatiefnemers, is afgehaakt vanwege het regulerende effect. Burgers: 'Jammer. De route zou met enkele kleine stukjes door gebieden van Natuurmonumenten een nog sterker regulerend effect kunnen bereiken.'

De aanleg van de nieuwe MTB-route Winterswijk begint dit najaar en de werkgroep zoekt vrijwilligers die mee willen helpen. Aanmelden kan met vermelding van naam en telefoonnummer via mtbwinterswijk@grevers.net.