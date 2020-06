'Echt genieten dit’, apen dartelen rond in nieuw voedselbos

Even na acht uur. De eerste apen laten zich horen in het park. Een tevreden kijkende directeur heet ons welkom en medewerkers zetten nieuwe tafeltjes en stoeltjes op het terras bij een restaurant klaar. Nog een paar uur en dan komt de prinses.

Insectenmuur

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is beschermvrouw van het park. Ze wordt deze woensdag rondgeleid door het nieuwe voedselbos dat ze later op de dag zelf opent.

Het is een nieuw gebied in het park met meerdere loslopende apensoorten en een ruim 100 meter lange insectenmuur die is gemaakt van hout, steen en dakpannen van het oude hoofdgebouw van het park.

Burgemeester in klimtoestel

Media en medewerkers van het park verzamelen zich ondertussen. De burgemeester van Apeldoorn klimt nog snel even uit het klimtoestel als de prinses aankomt. Die wil de commissaris van de Koning bij aankomst een hand geven, maar dat mag natuurlijk niet in verband met de coronamaatregelen. Al snel zien we de ellebooggroet.

Genieten

Dierverzorgers controleren de verblijven en leggen voedsel voor de apen neer. Thomas Bionda verzorgt de apen in het voedselbos.’Dit past heel mooi bij onze filosofie. We houden ervan om apen te houden. Maar willen dat wel op een natuurlijk wijze doen.’

De prinses opent het voedselbos en dan komen de apen naar buiten. ‘Ja echt genieten dit’, zegt directeur Roel Welsing. ‘Fijn dat we dit hebben kunnen doen. Het voelt voor iedereen ook wel bijzonder. Zo van: we kunnen weer naar buiten, even wat anders dan binnen zitten.’