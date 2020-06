'Corona gaat ons de kop kosten', kalverboer Bert ziet het somber in

Pas een jaar geleden heeft hij het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Doet er alles aan om een mooi en verantwoord stukje vlees op onze tafel te krijgen. Maar de prijs die hij nu krijgt, is absoluut niet kostendekkend. 'Een euro per kilo minder sinds de export en horeca instortten.'

Al zijn hele leven wilde hij boer worden en het is hem nog gelukt ook. Sinds een jaar heeft Bert Blom samen met zijn vrouw Trees een prachtig kalverenbedrijf in Didam. De bedrijfsfilosofie is vernieuwend: 'Kort samengevat zoeken wij de balans tussen mens, dier en ieders welzijn. De toekomst ligt bij een eerlijk stukje kwaliteitsvlees.'

Flink verlies

Het interview moet even wachten. De jongste dochter is gevallen en heeft drie tanden door haar lip. Toch heeft Bert de zaken binnen enkele minuten voor elkaar en mogen we in de stallen kijken.

Sommige zijn een paar weken oud, anderen bijna acht maanden. 'Deze zijn bijna oud genoeg om weg te mogen. Ze wegen pakweg 350 kilo. Alleen is de prijs ontzettend gezakt door het stilvallen van export en horeca. Hier gaan we flink verlies op leiden.'

Geen overheidssteun

Bert vindt het onbegrijpelijk dat de kalversector tot nu toe nog geen overheidssteun heeft gekregen. 'De bloemensector bijvoorbeeld is zwaar gesteund in het begin. Waarom wij niet? En dat kan want van die steunregeling van de bloemen is nog een flink stuk over. Niet alles is opgemaakt. Maar de minister die het geld dus heeft klaarliggen, wil het niet overhevelen naar de kalverensector. Onbegrijpelijk.'

Bert zal dus als er een stal leegkomt er weer nieuwe jonge kalveren in grootbrengen. 'En hopen dat de prijzen over acht maanden weer op niveau zijn. Anders wordt het stoppen, Dan zijn we klaar. Einde bedrijf. Maar dat hopen we natuurlijk niet. We zijn met hart en ziel betrokken bij onze kalveren. Wij zorgen ervoor dat er een kwaliteitsstukje vlees op tafel komt te liggen bij de consument.'