Man is automatisch gezinshoofd bij gemeente Arnhem

In verschillende gemeentelijke systemen wordt de man automatisch als gezinshoofd aangemerkt. Dat constateert de Arnhemse fractie van GroenLinks. 'Dat past niet bij het bieden van gelijkwaardige kansen op basis van geslacht', vindt raadslid Joël van der Loo. 'Het is een principe-kwestie.'

Een bewoner die onlangs in de Rijnstad was komen wonen nam contact op, legt Van der Loo uit. 'De mannelijke partner was zonder vraag vooraf tot gezinshoofd gemaakt, waardoor hij via DigiD gemeentelijke belastingen en dergelijke in kon zien.'

Volgens Van der Loo was dat wel om te zetten, maar daardoor verloor de andere partner weer de toegang. Dat slechts één van de twee toegang heeft zou met privacy-wetgeving te maken hebben, daar kan de gemeente dan weer niks aan doen.

'Wellicht meer applicaties'

En ook in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) wordt automatisch de keuze gemaakt om de man als gezinshoofd aan te merken bij een man/vrouw-relatie, vond Van der Loo uit. 'En het is heel goed mogelijk dat dat niet de enige applicatie is waarbij dat zo is. Maar bij deze is het geconstateerd.'

GroenLinks wil van de wethouder weten in hoeverre het mogelijk is deze 'standaard' aan te passen. Ook is de partij benieuwd of deze elders in de organisatie of bij partners wordt toegepast. Daarbij pleiten zij in elk geval voor een keuzemogelijkheid.

'Van term gezinshoofd af'

'Maar misschien moeten we inderdaad wel helemaal van de term gezinshoofd af', erkent Van der Loo desgevraagd. 'Vanuit technische overwegingen moet er wellicht ergens een vinkje staan, maar dat kunnen we misschien beter omschrijven als: de persoon die de post ontvangt.'