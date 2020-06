Dankzij dit knalgele busje kunnen ouderen weer naar de markt in Zutphen

Voor Simonis en andere mensen die slecht ter been zijn, is er in Zutphen nu de stap-in-stap-uit bus. Niet te missen in de stad, door de knalgele kleur. Vanaf juli gaan de elektrische minibusjes mensen vanaf diverse opstaphaltes in Zutphen en Warnsveld naar de binnenstad vervoeren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Busje komt zo

'Busje komt zo!', lacht de negentigjarige. Ze maakt een proefritje als passagier in de minibus. 'Ik vind het geweldig dat je nu zo in de binnenstad kan komen.' Het is voor haar al een hele tijd geleden dat ze zomaar even in het centrum was. 'Omdat ik heel slecht loop ga ik niet zo snel winkelen. Maar dit is voor heel veel mensen denk ik een oplossing.'

Hoewel Simonis vlakbij het centrum woont, lukt het haar niet om met haar rollator bij de winkels te komen. De reguliere bus pakken is ook geen optie, want die komt niet tot in het winkelgebied. 'Als ik bijvoorbeeld naar de kapper moet hier in de binnenstad, dan ga ik altijd met m'n dochter. Maar misschien kan ik straks wel alleen met dit busje. Je wil graag zelfstandig blijven.'

Dertig vrijwillige chauffeurs

Wie mee wil rijden met de stap-in-stap-uit bus betaalt 1 euro per rit of zestig euro voor een jaarabonnement. Er zijn twee bussen, die zeven dagen per week rijden. De één pendelt tussen de wijk De Hoven, woonzorgcentrum Polbeek en het centrum. De andere lijn rijdt van zorg-wooncentrum den Bouw in Warnsveld via diverse haltes ook heen en weer naar het centrum.

Ruim dertig vrijwillige chauffeurs brengen de passagiers van A naar B, vertelt initiatiefnemer Kees Lustenhouwer. 'We zijn nu aan het proefrijden, zodat ze de routes leren kennen.' Dat de bushaltes veelal bij woonzorgcentra zijn, wil niet zeggen dat alleen senioren van de shuttle gebruik kunnen maken. 'De bus is bedoeld om 65-plusser en mindervalide jongeren naar het moeilijk bereikbare centrum te vervoeren.'

Coronamaatregelen

Om coronabesmettingen te voorkomen, hebben de initiatiefnemers voorzorgsmaatregelen genomen. 'We hebben schotten geplaatst in de bus, we hebben mondkapjes en er kunnen jammer genoeg voorlopig maar drie passagiers mee in plaats van zeven.'

Simonis weet zeker dat ze gebruik gaat maken van het nieuwe vervoersmiddel, dat tot stand kwam met subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. Waar ze naar toe wil weet ze ook al. 'Gewoon een keer een winkel in, even lekker rondkijken. En misschien naar de markt, ik kan me niet heugen wanneer ik daar voor het laatst ben geweest.'