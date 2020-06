Initiatief Raadskring valt op in bestuurlijk Nederland

Nu is het vaak zo dat in een traject van beslissingen een gemeenteraad pas laat wordt geïnformeerd of hun wens kenbaar kan maken, waardoor ontwikkelingen moeilijk kunnen worden aangepast. De bedoeling van de raadskring is om van tevoren zaken met elkaar af te stemmen en kort te sluiten om zodoende meer richting te kunnen geven.



Nanda van Doremalen vertelt over het initiatief. "Dit project heeft een enorme impact gehad in de regio. Er is veel discussie ontstaan over regionale samenwerking onder bestuurders, directies van gemeenschappelijke regelingen, griffiers en raadsleden. Een raad stuurde bijvoorbeeld later alsnog een afvaardiging voor de raadskring. Bij twee andere raden (redactie: Tiel en Zaltbommel) ontstond er twijfel over een extra bestuurslaag en zij stapten er weer uit. Deze discussies zijn waardevol, omdat we over dit onderwerp móeten praten. Er is nu geen democratie in de regio. Het liefst zou ik natuurlijk zien dat we dat met elkaar doen, want alleen samen komen we tot een passend besluit", zo besluit ze haar betoog.

Op de foto: initiatiefgroep Kracht van de Raden. Nanda van Doremalen (Buren), Peter Elferink (Tiel) en Frans van Gelder (West Maas en Waal).