Wijchen en Druten gaan samenwerken met Meld Misdaad Anoniem

Aanpak woonfraude, bijstandsfraude of georganiseerde criminaliteit

Tot nu toe kwamen anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem alleen terecht bij de politie en andere opsporingsdiensten. Door de aansluiting van Wijchen en Druten krijgen de gemeenten direct toegang tot de voor hen relevante meldingen. Daarmee zijn meldingen beschikbaar bij de aanpak van bijvoorbeeld woonfraude, bijstandsfraude of georganiseerde criminaliteit. Burgemeester van Druten Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) is blij met de stap. ‘Ik vind het belangrijk om deze vormen van criminaliteit op te sporen en aan te pakken. Dat kan de politie niet alleen en de gemeente ook niet.’ De Wijchense burgemeester Marijke van Beek (PvdA) vult aan: ‘We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. In samenspel kunnen we ervoor zorgen dat de lokale gemeenschap weer wat veiliger wordt.’

Andere gemeenten

Binnen de samenwerking van de gemeenten in de regio Tweestromenland is sinds kort ook de gemeente Beuningen aangesloten bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem. De overige gemeenten in Tweestromenland (Heumen, West Maas en Waal en Berg en Dal) zullen snel volgen. ‘Hoe collectiever we deelnemen, des te krachtiger wij onszelf maken bij de bestrijding van criminaliteit en ondermijning’, zegt Van Beek. ‘Het is belangrijk dat de burgemeesters beschikken over een gelijkwaardige informatiepositie.’

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Burgers kunnen er melding maken van bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. Alleen als de anonimiteit van een melder gewaarborgd kan worden, wordt de melding doorgestuurd naar de aangesloten partners. Een anonieme melding wordt eerst getoetst op correctheid van de gegevens in de melding, en er wordt eer bekeken of er meer over een verdachte of een adres bekend is. Pas als die feiten de anonieme melding onderbouwen, kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie. Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het mogelijk om te melden via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.