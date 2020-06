Wijchen: ‘In gemeentelijk vastgoed en gebouwen voor veel kinderen geen loden leidingen aanwezig’

In gemeentelijk vastgoed en in gebouwen waar veel kinderen komen in Wijchen zijn geen loden leidingen aanwezig, laat het Wijchense college weten. D66 en PvdA stelden hier vragen over naar aanleiding van een enquête van de NOS, waaruit bleek dat Wijchen een van de gemeentes was waar mogelijk nog loden leidingen aanwezig zijn. Het drinken van water uit deze leidingen is schadelijk voor de gezondheid.

Gevaren van loden waterleidingen

De NOS publiceerde in februari een artikel naar aanleiding van een enquête waaruit blijkt dat op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten niet weten of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Eén van de gemeentes zou Wijchen zijn. Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen, terwijl dit voor baby's en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk is. Bij deze groepen tast het lood de hersenen aan, wat zou kunnen leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken.

'Gegevens achterhaald'

‘De gegevens uit de NOS-enquête waren een eerste momentopname en zijn inmiddels achterhaald,’ laat het college weten. ‘Er heeft een inventarisatie naar loden leidingen plaatsgevonden waaruit blijkt dat in gemeentelijk vastgoed en in gebouwen waar veel kinderen komen geen loden leidingen aanwezig zijn. Voor het overige vastgoed is er geen volledig beeld. Wel weten we dat loden leidingen alleen voorkomen in panden die vóór 1960 zijn gebouwd.’ In 1960 werd het aanleggen van loden leidingen verboden.

Inventarisatie

Het merendeel van de dorpshuizen, wijkcentra, gymzalen en MFA’s zijn gebouwen die na 1960 zijn gebouwd. ‘Bij inspectie van Kasteel Wijchen, het Koetshuis en het Paschalishonk zijn geen loden leidingen aangetroffen’, licht het college toe. ‘De Beltmolen heeft pas sinds kort een wateraansluiting. De Toren in Balgoij heeft geen wateraansluiting. Op scholen en kinderopvanglocaties is geen sprake van loden leidingen. Dit is vastgesteld door onderzoek van scholen en opvanglocaties zelf. Wat betreft de openbare waterleiding en riolering, geeft Vitens aan het merendeel van de loden waterleidingen te hebben gesaneerd. Er zijn in heel Nederland nog een relatief klein aantal loden leidingen van Vitens. Het gaat dan om de aansluitleidingen van het hoofdnetwerk naar de watermeter in het pand. Vitens neemt in deze gevallen zelf contact op met de pandeigenaar. De gemeente Wijchen gebruikt geen loden leidingen voor de riolering. Woningcorporatie Talis heeft aangegeven dat er geen loden leidingen meer aanwezig zijn in hun huurwoningen. Van de overige huurwoningen, koopwoningen, en overige panden is dat niet bekend. Het is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaren zelf om dit te controleren.’

Eigenaren wijzen op maatregelen

Het college gaat eigenaren van oude panden wel wijzen op maatregelen die zij zelf kunnen nemen. ‘Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op de deskundigheid van de GGD Gelderland-Zuid, zodat inwoners niet alleen gewezen worden op de risico’s maar zij ook weten waar ze terecht kunnen met vragen of voor meer informatie. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om een goed georganiseerde voorlichtingscampagne op te zetten. Het Rijk is in gesprek met de GGD’en over een doelgroepsgerichte campagne. Zodra dit gereed is, sluiten wij hierop aan in samenwerking met onze GGD.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7