Rivierenland zet zichzelf uniek op de kaart: 'Hier kan je het beste afstand houden.'

De verwachting is dat meer mensen in Nederland vakantie vieren. Dus dan moet je je kans pakken om op te vallen. Dat doet de regio met de nieuwe campagne 'Je voelt je thuis in Rivierenland.' Richard de Bruijn, directeur Regionaal Toerisme Bureau (RBT) Rivierenland: 'Dat doet iedereen in Nederland, dus wij hebben gekeken naar wat wij te bieden hebben. Wat we vaak terug horen is dat mensen zo verrast zijn door de ruimte en de natuur.'

Mikken op eigen inwoners

Die ruimte maakt de regio coronaproof en dus is dat het motto van de nieuwe campagne. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij randstedelingen en Duitsers de doelgroep waren, richt het RBT zich nu in het bijzonder om de mensen die dit jaar thuis blijven. De Bruijn: 'Je komt je al heel snel uit bij de eigen inwoners. We weten uit onderzoek ook dat inwoners te weinig weten wat je in je eigen regio kan doen. We nodigen ze uit, met huis aan huis acties, en proberen ze te verleiden in hun eigen regio te recreëren.'

In een straal van 20 kilometer

Dat inwoners hun eigen regio al aan het ontdekken, merken ook verhuurders van boten, zoals Riverside in Appeltern. Op hele zonnige weekenden moeten zij 'nee' verkopen. Is zo'n campagne dan wel nodig? Els Timmerman: 'Uiteraard er zijn er een aantal mensen uit verschillende dorpen in de omgeving geweest, maar nog lang niet allemaal. Mensen kunnen meer bewust worden wat voor een plekjes en gelegenheden je hebt in je eigen omgeving.'

Timmerman hoopt dat een goede zomer het verlies van de afgelopen maanden beperkt. 'We zaten helemaal volgeboekt met bruiloften en partijen. Maar door corona raakte de hele agenda leeg. Volgens de Bruijn gaat het met het toerisme in de regio naar omstandigheden goed. 'Met de maatregelen die er nu genomen zijn hebben we wat ruimte. Maar we gaan niet meer inhalen wat we hebben verloren.'

Geen grote attracties en dus geen Giethoornse praktijken

Maar Giethoornse toestanden ontstaan hier niet snel, denkt de Bruijn. Want er is immers ruimte zat. 'En het ontbreekt aan grote trekpleisters. Mensen zullen niet snel met zijn alle naar een plek komen. Situaties als in Giethoorn of Scheveningen gaan we hier dan ook niet krijgen.'

Timmerman ziet wat meer drukte ook wel zitten tijdens de maatregelen: 'We zitten op een schiereiland van een kilometer lang, in het weekend kan het wel echt druk worden, maar ook dan is er genoeg ruimte om afstand te houden.'