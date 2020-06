Oude IJsselstreek vervangt uitkering voor contract

'Ieder persoon is uniek, ieder persoon is anders en één maatregel op unieke personen werkt meestal niet', legt wethouder Bert Kuster het voornemen uit, die aangeeft dat een uitkering een soort afhankelijkheid creëert. 'Wij vinden dat iedereen mee moet doen aan de samenleving en daar ook de kwaliteiten voor heeft. Mensen hebben geen recht op een uitkering, maar hebben recht op werk.'

De gemeente wil in eerste instantie dat de doelgroep zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven terecht komt. Als dit niet lukt, komt er ook een contract, want dan wil Oude IJsselstreek ze een maatschappelijke baan aanbieden. 'In onze maatschappij zijn tal van functies waar op dit moment behoefte aan is', aldus de wethouder. 'Denk aan boodschappen doen voor hulpbehoevenden, of wijkconciërges om wijken te begeleiden en problemen door te geven.'



Om voor iedere inwoner een geschikte baan te bieden, breidt Oude IJsselstreek de intakeprocedure uit, om ook mogelijke achterliggende problemen bij inwoners te kunnen tackelen. Hiermee is het de eerste gemeente in Nederland die op deze manier te werk wil gaan. De signalen vanuit het ministerie zijn volgens de gemeente positief, maar er moet nog wel worden gekeken of dit binnen de wet mag. 'En als het niet kan, krijgen we dan experimenteerruimte?', legt Kuster de vragen uit. 'Maar ook als daar geen ruimte voor zou zijn, en inwoners toch een uitkering blijven krijgen, houden we vast aan de uitgangspunten.'