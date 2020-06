Verslagenheid bij personeel zorgcentrum Waalstaete: 'Wat wij doormaken is verschrikkelijk'

De verslagenheid is groot bij personeel van zorgcentrum Waalstaete in Arnhem. Het coronavirus trof een medewerker die eraan overleed. 'Wat wij doormaken is verschrikkelijk.'

Dinsdag bleek dat in het zorgcentrum aan de Waalstraat in Arnhem, onderdeel van zorginstelling Pleyade, behalve vijf bewoners ook een medewerker is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn drie uitbraken van het virus op meerdere afdelingen geweest. Corona trof 37 medewerkers en 27 bewoners.

De uitvaart van de overleden medewerker is nog niet geweest, zegt een teamhoofd. 'We hebben steun aan elkaar en we leven mee met de familie. Het coronavirus heeft een enorme impact op ons.'

'Weken geleden waren wij nog de helden van de zorg'

Personeel van Waalstaete voelt zich door de berichten in de media in de kou staan. In een gezamenlijke verklaring schrijven medewerkers onder meer: 'De wijze waarop over ons wordt gesproken verdienen wij niet. Weken geleden waren wij nog de helden van de zorg, er werd geklapt en gezongen en werden wij gewaardeerd door familie en bewoners.'

Het virus was voor de medewerkers 'vreemd en spannend'. 'We hebben zeer ons best gedaan om te zorgen dat niemand besmet raakte. Het klopt dat we daar niet volledig in geslaagd zijn, ondanks ons harde werken zijn er bewoners en collega’s besmet. Dit is heel vervelend maar gelukkig hebben we steun aan elkaar. Samen met onze leidinggevende hebben we de schouders er steeds weer onder gezet.'

Het teamhoofd met wie Omroep Gelderland sprak laat weten dat het personeel een zware tijd doormaakt. 'Het is verschrikkelijk.' Verder verwijst ze naar de verklaring.

'Bewoners begrijpen het niet'

'Wij leren in deze bijzondere periode iedere dag en samen met de GGD zijn er goede afspraken gemaakt en doen we ons uiterste best om het coronavirus buiten de deur te krijgen', staat daarin. 'De negatieve berichten in de media raken ons allen diep. De onrust die de berichten bij familie en bewoners teweegbrengen is schadelijk voor hen, bewoners begrijpen het niet, familie gaat twijfelen aan de kwaliteit van zorg.'

De briefschrijvers zeggen verder 'te hebben genoten van ondersteuning'. 'Zeker de vele complimenten van familieleden over onze zorg en dienstverlening waren fijn.'