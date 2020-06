VIDEO | Parachutisten oefenen weer boven Ginkelse Heide

In vier weken tijd wordt er 480 keer gesprongen door militairen van de Defensie Para School. Bijna iedere dag zijn de parachutisten in opleiding te zien.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

300 meter

Ze springen ieder acht keer uit een vliegtuig dat ongeveer 300 meter boven de grond vliegt. En dat is best spannend. 'Je staat daar in de opening en alles in je lichaam zegt dat het niet normaal is om uit een vliegtuig te springen', zegt Arie die net voor de zevende keer in zijn leven een parachutesprong heeft gemaakt. Zo'n spong duurt ongeveer 55 seconden.

De laatste sprong is een nachtsprong. Daarna hebben de militairen hun parachutebrevet gehaald. Tijdens de training dragen ze zo'n 45 kilo aan bagage bij zich: waaronder een wapen, parachute en reserveparachute.

Noodzakelijk, ook in coronatijd

De oefeningen zijn noodzakelijk vindt Defensie, ook in coronatijd. 'We hebben de opleiding een tijdje stilgezet omdat niemand echt wist hoe corona zich ging ontwikkelen in Nederland', vertelt een woordvoerder. 'Het is natuurlijk ook een continu dilemma: de veiligheid van de militairen is ontzettend belangrijk, maar operationele inzetbaarheid ook.'

Maar voor de volksveiligheid is het nodig dat militairen nu weer kunnen trainen. 'Als we deze opleiding niet doen, zou dat betekenen dat we geen opgeleide parachutisten hebben en dus niet operationeel inzetbaar zijn als luchtmobiele brigade.'

Maatregelen vanwege corona

Defensie neemt wel extra voorzorgsmaatregelen vanwege corona. 'De parachutisten hebben allemaal bijvoorbeeld anderhalve meter de ruimte om hun parachute om te doen. Alles wordt gedesinfecteerd en de instructeurs dragen een mondkapje.'

Ook wordt er met veel minder mensen gesprongen. Normaal springen ze met zestig man uit één vliegtuig. Vanwege corona zijn dat er nu maar tien tot vijftien.

Liever geen grootschalig bezoek

De parachutetrainingen duren nog tot en met 3 juli. 'Maar we zitten vanwege de coronamaatregelen niet te wachten op grootschalig bezoek', vertelt majoor Harry van Riessen van de 11de Luchtmobiele Brigade.

