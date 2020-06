Sieraden ontvreemd bij woninginbraak Beek

De inbraak vond plaats tussen 14.30 en 15.30 uur in het Montferlandse dorp. De dief of dieven zijn via de achterkant van de woning het pand binnengetreden. Er is ook daadwerkelijk buit gemaakt, want diverse sieraden bleken te zijn verdwenen. Een getuige wist later aan de politie te melden dat er een Mercedes met een Duits nummerbord op of in de buurt van de locatie aanwezig was. Het kenteken begon met de letters MK.



Het is niet de enige woningbraak die op de zaterdagmiddag plaatsvond. In Silvolde werd aan de Berkenlaan ingebroken. Het is onbekend of daar buit is gemaakt. Een dag eerder was het pand van de Dierenambulance Doetinchem en omstreken in Varsseveld het doelwit van kwaadwillenden.



Getuigen

De politie is op zoek naar meer getuigen. Ook wordt gevraagd of er mensen in de omgeving van de inbraken camerabeelden hebben waar mogelijk de dader(s) op te zien is.