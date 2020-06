Wat vind jij: Mag er onderscheid gemaakt worden op de intensive care?

Nog nooit hoefde er in Nederland gekozen te worden wie meer recht heeft op een bed op de intensive care. Omdat die extreme situatie wel even dichtbij kwam in de corona-epidemie hebben artsen en medisch specialisten een speciaal draaiboek opgesteld: want voor wie kies je als je niet wilt kiezen, maar het niet anders kan?

Het draaiboek bevat de keuzes die artsen moeten maken als patiënten niet meer op medische gronden kunnen worden uitgesloten voor een IC-bed. Die uitzonderlijke situatie kan zich voordoen zodra er als gevolg van een corona-epidemie een beddentekort is.

Het draaiboek is nog niet definitief. De komende tijd wordt het voorgelegd aan artsenkoepels. Een beknopte samenvatting:

De patiënten van wie verwacht wordt dat ze minder lang op de ic zullen blijven, krijgen voorrang.

De volgende stap is voorrang verlenen aan zorgverleners die coronapatiënten hebben verpleegd, op het moment dat er een tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Als er dan nog niet genoeg plekken zijn, schrijft het draaiboek voor dat jongere mensen voor oudere mensen gaan. Het idee achter de leeftijdsselectie is dat oudere generaties al langer gebruik hebben gemaakt van het zorgstelsel dan jongere generaties, omdat ze al meerdere fases van hun leven hebben kunnen doorlopen.

Als laatste optie wordt loting genoemd. Als patiënten tegelijk binnenkomen, wordt geloot. Komen patiënten na elkaar, dan geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er 'vele nuttige en zeer bruikbare elementen' in het draaiboek staan, maar dat hij zich 'niet kan vinden in een triage waarin leeftijd, los van medisch inhoudelijke overwegingen, een rol speelt'.

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.