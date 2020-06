Wat drijft daar op het Wijchens Meer? Scholierenkunst!

De Wijchense tentoonstelling MEERkunst is een buitenexpositie met drijvende kunstwerken op het Wijchens Meer. MEERkunst vindt plaats in het kader van 75 jaar bevrijding en heeft als thema ‘vrijheid op het water’.

De werken van deelnemende kunstenaars drijven verspreid in het langgerekte Meer tegen een achtergrond van groen en bomen. Vanaf de paden langs het Meer zijn ze allemaal goed te bekijken.

Scholierenkunst

Vier leerlingen van het Maas Waal College maakten het werk 'Drijvende vrijheid'. Dat deden ze samen met hun docente Suzanne Härle en kunstenaar Jos Verschaeren.

In totaal komen er 16 kunstwerken in het Meer en één is er van de scholieren Naomi de Gooyert, Hanne Hendriks, Dominique School en Roos de Waal. Zij werkten er een heel jaar aan, vertelt Härle: ' Die hebben tijdens een masterclass gewerkt om dat kunstwerk in elkaar te zetten. Helemaal te verzinnen wat volgens hen 75 jaar vrijheid inhoudt.'

Vorm van een davidster

Het werk van de scholieren is 4,5 meter breed, aldus Härle: 'Ze hebben gekozen voor een vlonder in de vorm van een davidster. Daarop komt het cijfer 75 te staan.'

Foto: Suzanne Härle

De davidster verwijst naar de oorlog, de 75 naar de jaren van vrijheid. In de ‘7’ en de ‘5’ bevinden zich houten kisten, met in elke kist een draaiende houten plaat. Op deze platen staan afbeeldingen die de leerlingen associëren met oorlog en vrijheid. De wind kan de platen laten draaien, waardoor er afbeeldingen van oorlog en vrijheid te zien zijn. Het werk is nog niet helemaal klaar en wordt vandaag in het water afgemaakt.

De expositie is te zien vanaf zaterdag 27 juni tot en met 27 september 2020.

Eigenlijk zou de expositie op 11 april met een feestelijke opening van start gaan. Die opening, met onder meer een groot koor, werd al vroeg afgelast vanwege de angst voor coronabesmettingen.

Luister naar een gesprek met Suzanne Härle op Radio Gelderland: