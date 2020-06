LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 16 juni

20:20 - Snotterend kind onder 6 jaar hoeft niet thuis te blijven

Kinderen onder de 6 jaar hoeven niet langer thuis te blijven als ze verkouden zijn. Het RIVM heeft de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast, meldt het ministerie voor Sociale Zaken.

Kinderdagverblijven en scholen mogen baby's, peuters en kleuters die koorts hebben nog wel de toegang weigeren. Die richtlijn geldt ook voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.

20:06 - Met de nodige maatregelen kan dit museum weer open

Ze hebben er een tijdje op moeten wachten. Waar grote musea alweer een kleine twee weken open zijn voor het publiek, volgen de kleinere musea mondjesmaat. De angst om vrijwilligers te verliezen is groot. Toch, opende dinsdag het Noord Veluws Museum in Nunspeet weer haar deuren.

 

19:40 - 'De Graafschap kan op 375.000 euro aan compensatie rekenen van de KNVB'

De KNVB stelt in totaal anderhalf miljoen euro beschikbaar als compensatie voor de clubs die gedupeerd zijn door het afbreken van de voetbalcompetities als gevolg van de coronacrisis. De Graafschap zou op bijna vier ton kunnen rekenen, dat melden bronnen aan de NOS. Lees hier meer.

19:25 - 'De angst van de patiënten en de drive van de artsen maken indruk'

We stonden er met onze neus bovenop toen een ernstig zieke coronapatiënt in coma op zijn buik werk gedraaid, keken in het laboratorium waar een vaccin getest wordt en zaten naast huilende patiënten.

Omroep Gelderland liep de afgelopen weken steeds een dag mee in het CWZ-ziekenhuis en Radboudumc in Nijmegen en deed daarvan verslag in de serie Nu, in het ziekenhuis. Vanavond is de langere documentaire op tv te zien.



19:07 - Zorgcentrum hard geraakt door corona, vijf bewoners en medewerker overleden

De problemen met het coronavirus in zorgcentrum Waalstaete in Arnhem zijn groter dan gedacht. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Er zijn veel meer besmettingen en ook meer doden.

In totaal zijn tot en met afgelopen zondag 64 besmettingen geconstateerd op drie afdelingen van Waalstaete, een onderdeel van Pleyade. Het gaat om 37 medewerkers en 27 bewoners. Aan de gevolgen van het virus zijn vijf bewoners en een medewerker van Waalstaete overleden, blijkt nu. Lees hier meer.

19:05 - Artsendraaiboek: geef jongere voorrang bij tekort ic-bedden

Als de corona-epidemie alsnog zo uit de hand loopt dat er niet genoeg plaats is op de intensive care, moeten zorgverleners en jongeren daar voorrang krijgen. Dat staat in een draaiboek dat artsenorganisaties voor die 'zwarte fase' hebben opgesteld.

De Tweede Kamer en het kabinet willen niet dat leeftijd een rol speelt in de keuze van artsen. Minister Hugo de Jonge verzekerde de Kamer eerder dat hij dat desnoods zou verbieden.

Het kabinet ziet het liefst dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Loten zou ook nog kunnen, maar van alle kwaden is selectie op grond van volgorde van binnenkomst nog het minste, schrijft minister Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

15:33 - Goedkoop medicijn helpt bij zware coronagevallen

Een goedkope ontstekingsremmer verbetert de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten. Het is als zodanig de eerste behandeling, melden onderzoekers van de universiteit van het Britse Oxford. Het gaat om het medicijn dexamethason. De wetenschappers spreken over een enorme doorbraak.

De sterfgevallen bij patiënten die hulp nodig hadden bij het ademen waren in een periode van vier weken lager bij diegenen die een lage dosis van de ontstekingsremmer kregen, in vergelijking met patiënten met standaardzorg.

Behandeling met dexamethason verminderde het aantal sterfgevallen met een derde van de patiënten aan de beademing. Bij degenen die alleen zuurstof kregen ging het om een vijfde minder. Er is geen positief effect vastgesteld bij patiënten die geen ademhalingsondersteuning nodig hadden.

14:31 - 'Handhaving staat niet in ons gastvrijheidshandboek'

Simon Wind, voorzitter van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is bang dat klanten de horeca gaan mijden als burgemeesters strenger op gaan treden wanneer in de horeca de anderhalvemeterregel niet gerespecteerd wordt. 'Als burgemeesters gaan beboeten, helpt dat natuurlijk niet om de gasten weer naar de horeca te krijgen', zegt hij. Wind vindt dat de Gelderse horeca zich netjes aan de regels houdt en vindt dat de horeca 'het braafste jongetje van de klas' is.

Volgens Wind past het ook niet bij de horeca om gasten telkens te wijzen op de anderhalvemeterregel: 'Handhaving staat niet in ons gastvrijheidshandboek.' Hij zegt ook dat een aantal kleinere zaken niet open zijn omdat ze bang zijn voor boetes.



14:14 - Eén Gelderse coronadode erbij, ook één patiënt naar het ziekenhuis

Het aantal dodelijke slachtoffers door het coronavirus in onze provincie, is met 1 opgelopen. Ook is de afgelopen 24 uur één nieuwe ziekenhuisopname in Gelderland gemeld. Dat meldt het RIVM.

In totaal zijn nu zeker 679 mensen overleden en 1510 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het totaal aantal besmettingen in Gelderland staat nu op 6467.

In heel het land zijn nog eens vijf mensen overleden aan het coronavirus, waardoor het dodental is opgelopen tot 6070. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vier naar 11.834.

En de landelijke cijfers over de hele week:



 Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: - 34 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 11.834) - 39 mensen overleden (totaal: 6.070) - 1.184 mensen positief getest (totaal: 49.087)

13:44 - Tienduizenden huurders in problemen door corona, maatwerk ingezet

Door de coronacrisis zijn tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 van de in totaal 2,4 miljoen huurders financieel zo in de knel gekomen dat zij hun huur niet kunnen betalen. Sociale en private verhuurdersorganisaties hebben aangegeven dat 0,5 tot 2 procent van hun huurders zich heeft gemeld voor hulp. In ruim driekwart van de gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de betalingsproblemen en de omstandigheden van de huurder zijn huurbetalingen uitgesteld of kregen huurders tijdelijk korting op hun huur. In 5 procent van de gevallen is de huur verlaagd. Ook worden mensen begeleid naar een woning die beter bij hun nieuwe financiële situatie past.

13:08 - GGD-teststraten op volle toeren, dit zijn de resultaten

In de speciale teststraten van de GGD'en in het land hebben 113.800 Nederlanders zich de afgelopen twee weken laten testen op het coronavirus. Het resultaat is doorgaans negatief: van de ruim 103.400 testuitslagen die tot nog toe binnen zijn, bleek 1,7 procent positief. Dat meldt het RIVM.

Er zijn regionale verschillen, meldt het instituut. In onze provincie vonden relatief de meeste positieve tests plaats in de regio's Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland. Daar had tussen de 2 en 3 procent van de geteste personen corona. Alleen in Den Haag en omstreken is dat hoger: tussen de 3 en 4 procent. In Gelderland-Midden gaat het om tussen de 1 tot 2 procent.

12:36 - 'Longen coronaslachtoffers onherkenbaar door beschadigingen'

De longen van coronapatiënten die na een maand in het ziekenhuis zijn overleden, zijn nauwelijks meer te herkennen, heeft een hoogleraar op het gebied van hart en vaatziekten tegen het Britse Hogerhuis gezegd. Volgens professor Mauro Giacca (King's College) wijzen de bevindingen op 'reële problemen' voor mensen die genezen van het longvirus, meldt de Britse krant The Guardian.

Een langdurige infectie door het coronavirus veroorzaakt volgens Giacca 'een complete verstoring van de longarchitectuur'. De hoogleraar bestudeerde autopsierapporten van Italiaanse patiënten die na 30 tot 40 dagen op de intensive care waren overleden. Daarbij ontdekte Giacca dat grote hoeveelheden virussen in de longen aanwezig blijven en dat longcellen op ongebruikelijke wijze zijn gefuseerd.

'Wat je ziet in de longen van mensen die meer dan een maand ziek zijn geweest voor ze stierven, is totaal verschillend van normale longontsteking, griep of het Sars-virus', aldus Giacca. 'Je ziet veel bloedstolsels.'

11:30 - 'Undercoveracties bij Nijmeegse horeca wekken wantrouwen'

De Nijmeegse oppositiepartijen VVD en VoorNijmegen.NU zijn kritisch over het gebruik van undercovercontroles bij de horeca in de Waalstad. Sinds de heropening op 1 juni zouden er verschillende undercovercontroles hebben plaatsgevonden naar naleving van de anderhalvemeterregel. Die methode is volgens de twee partijen ongepast in deze tijd.



11:09 - Het is weer drukker op de weg, maar dagelijkse files blijven uit

Het verkeer is terug van weggeweest. Kon je in de eerste weken van de coronacrisis een spreekwoordelijk kanon afschieten op de wegen van Gelderland, inmiddels is het er weer drukker. Maar komen de files dan ook weer terug? Verslaggever Martijn de Graaf sprak vanochtend met Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat:





10:30 - Gastheren en -vrouwen wijzen je de weg in Ede

In het centrum van Ede lopen voortaan in de weekenden zogenoemde 'cityhosts' rond. Deze gastheren en -vrouwen kunnen je bijvoorbeeld helpen een rustige route te vinden.

 Komende weekenden lopen er cityhosts in Ede om het centrum veilig te houden. Ze kennen de regels en helpen je een rustige route te vinden, die aangegeven staan met pijlen en borden. Je kunt ook bij ze terecht voor vragen over de maatregelen in het centrum.

09:57 - 'Economie krimpt 6 procent, werkloosheid verdubbelt'

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent vanwege de corona-uitbraak. Volgend jaar is er met een groei van 3 procent beperkt herstel. De werkloosheid loopt op en is in 2021 verdubbeld, verwacht het Centraal Planbureau (CPB).

Lees het hele verhaal bij de NOS.

08:33 - Mis jij het EK voetbal?

Het EK voetbal van 2020 zou nu in volle gang zijn. Oranjefans keken er bijna zes jaar naar uit, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Mis jij het? Laat het ons hier weten!

07:49 - 'Horeca mag anderhalve meter niet laten versloffen'

Na twee weken van voornamelijk waarschuwen, gaan de burgemeesters in het hele land strenger optreden als klanten in de horeca zich niet aan de coronaregels houden. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls na afloop van het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's. 'Als stelselmatig niet aan de basisregel - anderhalve meter afstand - wordt gehouden, treden wij als overheid op. Afstand houden is cruciaal om het coronavirus letterlijk van je lijf te houden', aldus Bruls die voorzitter is van het beraad.

Hij benadrukt dat boetes alleen worden uitgedeeld in horecabedrijven waar bijvoorbeeld al een aantal avonden is gewaarschuwd dat mensen te dicht op elkaar staan. Niet alleen de ondernemers, maar ook de klanten die zich fout gedragen, krijgen dan een boete. De uiterste maatregel is sluiting. 'We treden niet bij elk wissewasje op, maar we gaan wel consequent zijn.'

Eerder liet de burgemeester van Nijmegen weten alleen bij excessen te handhaven. 'Wij zien dat het voor mensen steeds moeilijker wordt om afstand te bewaren. Wij horen dat vanuit heel het land, van noord tot zuid en van oost naar west. We kunnen zo niet doorgaan. De basisregel mogen wij niet laten versloffen', stelt Bruls na 'twee weken ervaring'.

07:25 - '54.000 studenten hebben achterstand opgelopen'

Door de coronacrisis hebben 54.000 studenten meer dan vorig jaar een studieachterstand opgelopen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft dat laten uitzoeken door ResearchNed. De vertraging hangt samen met het wegvallen van lessen, laboratorium- en practicumonderwijs en stages, en thuis geen goede faciliteiten hebben.

Hbo'ers kampen vaker met een achterstand dan studenten aan de universiteiten. ISO-voorzitter Kees Gillesse: 'In elk klaslokaal op de universiteit zit wel iemand met extra studieachterstand. Op de hogescholen zijn die cijfers hoger: dan gaat het om bijna drie studenten per klaslokaal. We vermoeden dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat er in het hbo meer praktijkonderwijs en stages in het curriculum verweven zitten.'

ISO pleit ervoor om weer meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

07:22 - Guy had corona: 'Wat ik en mijn vrouw hebben meegemaakt, gun je niemand'

Als er iemand is die weet hoe hard een medicijn of vaccin nodig is, is het wel Guy Janssen uit Elst. Weken lag hij in het ziekenhuis met corona; in coma aan de beademing op de intensive care van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Hij is heel blij dat hij er nog is, maar goed gaat het nog lang niet. 'Geen energie, ontzettend moe', zegt Guy.

Lees hier het hele verhaal: