Bij de EHBO-cursus heeft nu iedereen zijn eigen pop

'Ik moest mijn EHBO-cursus voor juni eigenlijk herhaald hebben,' zegt cursist Jacqueline Rutte-Best. 'Dus aan de ene kant was ik blij dat ik het nu kon doen, maar in tweede instantie dacht ik: bij iedereen moet je afstand houden en nu moet je naar een cursus. Hoe gaan we dat doen? Maar er zijn allemaal maatregelen genomen dus het voelt eigenlijk heel veilig. En met zo'n cursus kun je mensenlevens mee redden, dus vandaar.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Blij aan de slag te kunnen want EHBO-Diploma's verlopen

Samen met nog zeven anderen volgt Jacqueline in Nijmegen de EHBO en reanimatiecursus van het Rode Kruis. Ook cursusleider Ger Lammerts is blij dat hij weer aan de bak kan. 'Het was voor ons lang geleden. We hebben 11 maart de laatste training gegeven en toen ging alles dicht. De cursisten zitten natuurlijk met het verlopen van hun diploma's en certificaten, dus we zijn blij dat we weer aan de slag kunnen.'

Om de cursussen door te laten gaan zijn maatregelen genomen. Het maximumaantal cursisten is van 12 teruggebracht naar 8. De stoelen staan anderhalve meter uit elkaar. Tijdens de cursus staan de ramen open. 'Ik voel de wind nu langs me gaan,' zegt Jacqueline. 'Dus dat zit wel goed.'

Poppen ontsmet met alcohol

Er is in het klaslokaal een looproute aangelegd om op een veilige afstand van de cursisten naar binnen en naar buiten te komen. Daarnaast is er extra cursusmateriaal aangeschaft. Iedere deelnemer heeft zijn eigen reanimatiepop. 'Die pop is al ontsmet en je mag hem zelf ook nog een keer ontsmetten met alcohol', zegt Jacqueline, terwijl ze de mond van de pop met een grote doek schoonveegt.

Maar hoe zit het eigenlijk met reanimeren in coronatijd, kan dat eigenlijk wel veilig? 'Ja het kan wel,' zegt cursusleider Ger. 'Je loopt natuurlijk wel een risico als je iemand beademt op straat die je niet kent en die mogelijk besmet is. Dan is het advies: Laat zo snel mogelijk een AED aanrukken en sluit die aan zonodig. Geef alleen borstcompressies en laat het beademen achterwege.'