Protest tegen plan om vijf windmolens van 250 meter hoog te plaatsen

Neede is wakker geschud en komt in opstand tegen het plan om vijf windmolens van 250 meter hoog te plaatsen, net buiten het dorp. Ongeveer 150 inwoners demonstreerden dinsdagavond bij een bijeenkomst over dit onderwerp.

Borden, grote spandoeken en rookbommen moeten duidelijk maken dat Neede geen grote windmolens wil. 'Megamonsters zijn het', zegt woordvoerder Han Meerbeek van de actiegroep. 'Ik ben zo kwaad.' De molens moeten langs de Bolksbeek en de Berkel op ongeveer een kilometer van Neede komen. Vijf in getal. 'En dat op een steenworp afstand van ons dorp. Moet je kijken wat dat doet met het landschap en hoeveel overlast we gaan krijgen door geluid en slagschaduw.'

Opbrengst in eigen gebied

De initiatiefnemers komen uit de gemeente en vormen de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (BAWE). 'Ik snap dat het even schrikken is', zegt Hans te Grotenhuis, voorzitter van BAWE. 'Maar iedereen moet zich realiseren dat we, ook in Berkelland, moeten omschakelen naar andere vormen van energie.'

In totaal heeft de coöperatie drie informatieavonden belegd waar per avond dertig mensen voor zijn uitgenodigd. 'Meer mag niet vanwege corona'. Tijdens de avonden wil BAWE draagvlak creëren. 'Wij willen laten zien dat het beter is dat burgers uit de eigen gemeente dit oppakken dan dat er grote commerciële bedrijven komen die dit gaan doen.'

Volgens Te Grotenhuis is het niet een kwestie van of ze er komen, maar door wie. 'Wij willen het geld dat de molens opleveren teruggeven aan de gemeenschap.'

Van slaapdorp naar spookdorp

De actievoerders geloven daar niet zoveel van. Waarom kan het niet wat lager? En waarom moet het op deze prachtige plek? Het zijn twee veel gehoorde vragen. Te Grotenhuis: 'We willen wel rendabel bouwen en als je daarna kijkt, moeten we de lucht in. En we kunnen gewoon niet op heel veel plekken iets neerzetten, want dat staat de gemeente Berkelland niet toe.'

Volgens Meerbeek is de komst van de molens slecht voor het dorp. 'Vroeger werden we het slaapdorp genoemd en straks met de komst van de molens worden we een spookdorp.' Meerbeek denkt dat de komst van de molens negatieve gevolgen zal hebben en dat inwoners weg zullen trekken'.

Een half uurtje hebben de inwoners van Neede hun geluid laten horen. Op het moment dat de informatieavond begint, vertrekken ze. 'Maar dit is zeker niet de laatste keer', zegt Meerbeek tegen de actievoerders. 'We zullen ervoor zorgen dat de windmolens niet gebouwd worden'.