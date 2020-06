Zorgcentrum Waalstaete hard geraakt door corona, vijf bewoners en medewerker overleden

De problemen met het coronavirus in zorgcentrum Waalstaete in Arnhem zijn groter dan gedacht. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Er zijn veel meer besmettingen en ook meer doden.

In totaal zijn tot en met afgelopen zondag 64 besmettingen geconstateerd op drie afdelingen van Waalstaete, een onderdeel van Pleyade. Het gaat om 37 medewerkers en 27 bewoners. Aan de gevolgen van het virus zijn vijf bewoners en een medewerker van Waalstaete overleden, blijkt nu.

Van de in totaal 23 verpleeg- en verzorgingstehuizen in Arnhem (1800 bewoners) zijn in acht tehuizen besmettingen met het coronavirus geweest, schrijft het college aan de Arnhemmer raad. 109 medewerkers en bewoners kregen corona. Van hen zijn er twintig overleden.

Pleyade meldde op 3 juni veertien besmettingen en drie overleden bewoners in Waalstaete.

Tijdlijn

In de brief van B en W worden verder meerdere uitbraken van het zogeheten virus Covid-19 gemeld in de zorginstelling Waalstaete in Arnhem-Noord. Een tijdlijn.

15 april

Op 15 april bleek één van de medewerkers positief te zijn getest op het virus. De medewerkers en bewoners met (milde) klachten van de betreffende afdeling zijn toen onmiddellijk getest. Daaruit kwam naar voren dat zes bewoners en negen medewerkers van deze afdeling besmet waren. De laatste besmetting op deze afdeling was op 29 april.

12 mei

Op 12 mei bleek een bewoner op een andere afdeling besmette zijn. Uit het daaropvolgende contactonderzoek kwamen op deze en een andere afdeling nog negen besmette bewoners naar voren. Ook dertien medewerkers testten positief.

Tien dagen geen besmettingen

Er volgden daarna tien dagen zonder nieuwe besmettingen.

5 en 6 juni

In het weekend van 5/6 juni was het weer mis in Waalstaete; zeven bewoners (van wie vijf op dezelfde afdeling) hadden het virus en drie medewerkers ook.

Het college meldt dat op de afdeling waar deze vijf nieuwe besmettingen waren nu de hele dag met volledige bescherming wordt gewerkt. Op de twee afdelingen waar één nieuwe besmetting bij is gekomen, worden nu standaard mondkapjes gedragen.

