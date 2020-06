Met de nodige maatregelen kan dit museum weer open

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De opening gaat uiterst gedisciplineerd. Iedereen moet van te voren reserveren en er mogen maximaal 30 mensen naar binnen. Ook zijn er voldoende maatregelen genomen. 'Nou, sowieso natuurlijk de anderhalve meter', vertelt Erik Stotijn, directeur van het Noord Veluws Museum. 'Het is duidelijk aangegeven op allerlei plekken in het museum hoe de looproute is. Dat zijn eigenlijk wel de hoofdmaatregelen die we hebben genomen.'

Hygiëne

Natuurlijk moet iedereen zijn handen wassen. Daarnaast zijn er -voor wie het wil- mondkapjes en handschoentjes. Het publiek is inmiddels al gewend aan alle hygiëne-maatregelen. 'Geen probleem. Dat doe je gewoon want je houdt rekening met elkaar', zegt een bezoekster daarover. 'Ik heb in mijn tas altijd een tubetje ontsmettingsmiddel', zegt een andere dame. 'Dus dat had ik normaal gedaan. Maar nu zijn er handschoenen, dus doe ik die aan.'

Risicogroep

Normaal gesproken werken er zo'n 60 vrijwilligers in het museum. Maar vanwege corona is dat nu de helft. Want veel vrijwilligers behoren tot de risicogroep. 'Die dus in aanraking komen met publiek waarvan je niet weet of ze besmet zijn of niet', legt directeur Stotijn uit.

'Die onzekerheid geeft eigenlijk een heel onbestemd gevoel aan het geheel. Aan de andere kant, de blijdschap van open zijn overheerst.'