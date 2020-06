Doetinchemse cultuurinstellingen hebben 1,5 miljoen euro nodig om te overleven

Schouwburg Amphion, muziekschool Oost-Gelderland en cultuurcentrum de Gruitpoort in Doetinchem hebben een eenmalige injectie van anderhalf miljoen euro nodig om te kunnen fuseren en te overleven. 'Zonder die bijdrage gaan instellingen omvallen, dan is er geen fusie”, zegt Bart Vaessen, kwartiermaker van het nieuw te vormen Cultuurbedrijf.

De eenmalige bijdrage is volgens de instellingen nodig vanwege de coronacrisis. Ze hebben een handtekening gezet onder het fusieplan Cultuurbedrijf Doetinchem. De organisaties moeten per 1 september samengaan, maar zonder die anderhalf miljoen euro gaat er een streep door dat voornemen en dreigen de instellingen afzonderlijk op de fles te gaan.

Coronacrisis lost onenigheid op

Waar de partijen de afgelopen jaren onenigheid hadden over voorwaarden, is de coronacrisis volgens Vaessen reden om over de eigen schaduw heen te stappen. Diezelfde crisis zorgt dat inkomsten wegvallen, waardoor de liquiditeit van het te vormen Cultuurbedrijf ernstig gevaar loopt. Om de 1,5 miljoen euro binnen te krijgen, kijkt Vaessen naar de provincie.

Gelderland heeft een herstelprogramma ter waarde van vijftig miljoen euro gecreëerd, waarvan een aanzienlijk deel naar culturele instellingen moet gaan. Volgens Vaessen komen vertegenwoordigers van gemeenten maandag bij elkaar met de provincie. Vanuit het overleg moet een advies komen over de besteding van het provinciale geld.

Vertrouwen in hulp van buitenaf

Over het fusieplan, waar personeelsvertegenwoordigingen zich nog over moeten buigen, is de kwartiermaker positief. 'Het is een ontzettend belangrijk moment', zegt Vaessen, die aangeeft dat er sinds 2015 wordt gewerkt aan de samenvoeging. Sinds die periode hadden de instellingen ook nog te maken met een flinke gemeentelijke bezuiniging.

Als de aanvulling van de provincie er niet komt, dan wordt het volgens Vaessen allemaal te veel: 'Als dat zo is, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat deze prachtige instellingen door hulp van buitenaf worden ondersteund zodat het Cultuurbedrijf er komt.'