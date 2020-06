GLD doc - Plastic Fantastic

Voor de meeste mensen staat plastic afval voor smerigheid, maar niet voor Bram Peters en Erik Roelevink. Zij zien iets heel anders, voor hen is plastic afval een bouwmateriaal en is het juist heel duurzaam.

De afgelopen twee jaar hebben ze met hun coöperatie Plastic Fantastic hard gewerkt om aan te tonen dat je van omgesmolten plastic afval een woonhuis en een kantoor kan bouwen. Zo hopen de mannen een wereldwijde revolutie te ontketenen en iets te doen aan de enorme hoeveelheid plastic afval die rondzwerft op aarde.

De cijfers

Per jaar worden er 250 miljard kilo plastics nieuw gemaakt, terwijl tegelijkertijd miljoenen kilo’s plastic afval verdwijnen in de verbrandingsoven. Slechts 8% van die 250 miljard wordt gerecycled. Dat betekent dat de overige 92% ergens is. Het drijft. Of het is op een landfill, of het wordt verbrand. Dit alles heeft een grote impact op ons klimaat.

Het goede nieuws is dat volgens Plastic Fantastic ook van de allergrootste rotzooi nog iets te maken is. Want plastic is in feite enorm duurzaam. Het vergt geen onderhoud, kan tegen alle weersomstandigheden en is makkelijk toepasbaar. Dus waarom zou je de grote voordelen van plastic niet gebruiken, en lokaal ingezameld afval omsmelten tot ‘bouwstenen” voor woonhuizen?

Pionieren

De Arnhemse ondernemers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hun revolutionaire idee te verwezenlijken. Na twee jaar pionieren en hard werken is het resultaat daar. In Oosterbeek staat nu een Safe Home: een modern, luxe en zelfvoorzienend woonhuis waar Bram samen met zijn gezin in woont. Op Industriepark Kleefse Waard staat op een fantastische plek de Dock Office, dit is het bijzonder vormgegeven kantoor van Erik. Allebei zijn ze volop in gebruik en gemaakt van het smerigste en daardoor moeilijkste te verwerken kunststofafval.

In de documentaire Plastic Fantastic maken we van dichtbij mee hoe Bram Peters en Erik Roelevink dit project verwezenlijken en bewijzen dat plastic afval grootschalig en op een bijzonder manier kan worden hergebruikt.

De documentaire Plastic Fantastic wordt op dinsdag 30 juni om 16.00 uur in zijn geheel uitgezonden op TV Gelderland, om 17.20 uur zie je de verkorte versie (daarna ieder uur herhaald). Of kijk de aflevering terug via Uitzending Gemist.