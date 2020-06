Buizerd valt hardlopers aan bij camping

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De eerste keer was eind april. Trudy te Dorsthorst rende haar vaste rondje vanaf camping Goorzicht. Het enorme beest vloog rakelings over haar hoofd. Bij een tweede duikvlucht raakte hij haar haren. 'Gelukkig had ik toen verder niks, maar een maand later raakte hij me wel goed.' De buizerd had haar hoofd verwond tot bloedens toe. 'Ik ben snel naar huis gegaan en heb het goed schoongemaakt en gedesinfecteerd.'

Gemunt op hardlopers

Sindsdien loopt ze het eerste stuk altijd rustig en kijkt ze goed omhoog. 'Hij heeft het vooral voorzien op hardlopers', vertelt ze. Het dier verdedigt zijn nest. Vermoedelijk is het gevaar geweken als de jongen uitvliegen. 'Ik heb er met campinggasten ook over gesproken en die waarschuw ik wel als ik weet dat ze gaan hardlopen. Maar ik heb nog niet gehoord dat iemand anders van de camping is aangevallen, gelukkig.'

De gemeente Aalten heeft via social media gewaarschuwd voor een buizerd in de buurt van de camping. Leden van Loopgroep Zandloper rennen vanwege de buizerd voorlopig een andere route. Een van hun leden is dit voorjaar ook door de roofvogel belaagd en had flinke verwondingen.

'Het is de natuur'

Toch willen ze het niet hebben over een 'agressieve buizerd', zoals veel mensen het dier noemen. Volgens Henk Mengers, trainer van de loopgroep willen ze juist rekening houden met de natuur en passen de lopers zich daarom ook aan. 'Het dier volgt zijn instinct en beschermt zijn kroost, dat is heel logisch. Dan kunnen wij daar toch rekening mee houden?' Mengers weet zo vijf plekken in de buurt te noemen waar een buizerd zit. 'Die ontwijken we in deze periode dus met hardlopen.'

Mengers heeft ook nog wel een andere tip: 'Een buizerd houdt er niet van als je hem recht in de ogen kijkt, maar ja wij mensen hebben geen ogen in ons achterhoofd... dus heb ik een button op mijn pet gemaakt met ogen erop.' Hij laat met een trotse glimlach zijn zelfgemaakte 'buizerd-afschrikker' zien. Of het werkt? 'Geen idee, ik ben nog niet aangevallen in ieder geval.'