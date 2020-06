Anja werkt in het ziekenhuis en durft niet op vakantie naar Spanje: 'Straks zit je daar vast'

Al meer dan 36 jaar werkt Anja in het ziekenhuis. Maar deze periode vergeet ze nooit meer. 'We kwamen terug van een skivakantie in Frankrijk. Daar was nog niets aan de hand. Maar toen we net terug waren ging alles dicht.'

'Precies op die dag, ik geloof dat het vrijdag de 13e maart was. En toen konden we gelijk vol aan de bak. Onze IC-afdeling werd verdubbeld: tot 100 mensen. Overal werden bedden vandaan gehaald, zelfs van de OK, daar gebeurde toch niets meer.'

Het was drie maanden hard werken met menig overuur. 'We hebben samen met een paar collega's een fotocollage gemaakt van die tijd: de uitbreiding van de bedden, ons helemaal in isolatiepak waarbij communicatie haast niet mogelijk was en we briefjes op de ramen plakten met teksten erop, en natuurlijk de cadeautjes die we van iedereen kregen.'

'We hebben mensen zo goed mogelijk verzorgd, maar helden zijn we niet hoor. We deden gewoon ons werk. Ik ben nog wel boos op mensen die corona bagatelliseren. Zo van: zo erg is het toch niet. Ik heb het allemaal gezien en hoop dat de tweede golf uitblijft. Dat kan alleen maar als we die afstand houden.'

Op de camping in Oosterbeek kijken ze uit op de Rijn. 'Rustig aan; we rusten eerst eens helemaal uit. Een beetje fietsen, even naar Arnhem of de Veluwe op. Twee weken hebben we vakantie. We wilden eerst naar Spanje, maar ik durf nog niet. Als er een nieuwe uitbraak komt zit je vast en kom je niet meer terug. Dat wil ik niet.'