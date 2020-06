Jan is 'gedoe' met gemeente na zeventien jaar beu: 'Ik lig er wakker van'

De hoogte van die afkoopsom vormt al jaren de angel in de onderhandelingen tussen gemeente en bedrijf. 'De gemeente hoopt blijkbaar dat we omvallen zodat ze van het probleem af is', zegt Jan Verhaegh over de moeizame verhouding met de gemeente. 'Maar ga in gesprek en waar een wil is, is een weg. Zo staan wij er in. Maar dan moet iedereen water bij de wijn doen.'

Er zitten nu nog drie bedrijven op Dennenoord, maar met eén bedrijf is zo goed als overeenstemming over een vertrek. Verhaegh Trading is de grootste gebruiker van het terrein op het voormalige woonwagenkamp.

Natuurgebied

De gemeente Winterswijk wil van de gekochte bedrijfsgronden van Mulder, Hofman en Verhaegh (familie van Verhaegh Trading) op Dennenoord een natuurgebied maken. Er komt daarvoor een provinciale subsidie van 729.000 euro beschikbaar, waarvoor het huidige terrein moet worden opgeruimd, waaronder twee vloeistofdichte vloeren.

Er is bewust gekozen voor een relatief lange termijn, want de gemeente houdt rekening met bezwaren en procedures van zowel omwonenden als Verhaegh. 'We hebben vorig jaar meerdere pogingen gedaan om met Verhaegh gesprek te komen, maar er zijn alleen taxatierapporten uitgewisseld', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek.

Verhaegh is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek en gaat op de uitnodiging in. 'We gaan voor het eerst in gesprek over de uitgangspunten', zegt Klein Gunnewiek, die daarmee doelt op de financiële afwikkeling van de verplaatsing van het bedrijf. 'Ja, dan gaat het om geld', aldus de wethouder.

'Telkens nieuw obstakel'

Jan Verhaegh, die samen met zijn broer Collie en hun vader Bernard het bedrijf Verhaegh Trading runt op Dennenoord, is het gekrakeel over de mogelijke bedrijfsverplaatsing meer dan zat. 'We zijn aan het einde van ons latijn, ik lig er wakker van', zegt een geëmotioneerde Jan Verhaegh. 'Dit is al het zeventiende jaar dat het speelt en we hebben altijd gestreden met open vizier, maar telkens komt de gemeente met een nieuw obstakel op de proppen.'

De sloperij en het recyclingbedrijf (van autobussen) en handelsmaatschappij (trucks) zit al jaren klem op Dennenoord. Uitbreiden kan niet en het bedrijf wordt ook nog eens hard getroffen door de coronacrisis. De export naar onder andere Afrika ligt stil. Verhaegh wil met het bedrijf naar De Laarberg in Groenlo.

Weer wonen op Dennenoord

Bernard Verhaegh is inmiddels bij de drie chalets, die gesitueerd zijn bij de ingang van Dennenoord, aan het werk. Hij ruimt op, want de familie Verhaegh overweegt weer op Dennenoord te gaan wonen. 'Dat willen we liever niet, want daar schiet niemand iets mee op. Maar we worden er financieel toe gedwongen en als we hier weer zitten, krijgt niemand ons meer weg', zegt Jan Verhaegh.