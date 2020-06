Kermishouder Johan wijkt uit naar Praag: 'Er moet iets gebeuren'

De Tsjechische hoofdstad is geen onbekend terrein voor Ordelman. Al 24 jaar staat hij in het voorjaar in Praag met zijn drie attracties. Dit jaar stond hij er ook, al in februari. Na drie weekenden kwam het slechte nieuws van de regering: om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest hij zijn boeltje pakken en terug naar Nederland.

Terug in eigen land werden de omstandigheden niet beter. Johan (59) zit zonder inkomsten uit de kermis, terwijl de kosten wél gewoon doorgaan: onderhoud en opslag van attracties, het afbetalen van investeringen en een eigen inkomen. Zo'n tweehonderd kermisgezinnen in 'kermishoofdstad' Apeldoorn worden erdoor geraakt.

Albèrt Ordelman (neef van Johan) en Corry Sipkema reageerden in maart al op de sluiting van de kermissen. Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Gelukkig heeft Johan in financieel opzicht wat vet op de botten. Dat helpt hem nu de 'droge' periode enigszins door te komen. Maar veel langer dan het nu al duurt moet het niet worden, geeft hij toe. 'We zitten te wachten op wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat we wat sneller open kunnen dan nu de planning is. Maar ja, dat is aan de regering. Eigenlijk ligt het bedrijf lam. Er zijn heel veel jongens die bij die het dit jaar niet gaan redden.'

2,5 miljoen euro

Een neef bestelde maanden geleden een fonkelnieuwe attractie. Die wordt binnen enkele weken bij hem afgeleverd. Kosten: 2,5 miljoen euro. En zo zijn er meer collega's die forse investeringen hebben gedaan. 'Mijn twee zoons staan net als ik op de kermis met een eigen zaak. Wat er nu gebeurt is niet goed, we moeten op een gegeven moment wel hulp krijgen. Zo niet, dan valt er een hoop om. Welk bedrijf kan nu in één keer stil komen te staan en in leven blijven, terwijl er tien, twaalf maanden geen omzet wordt gedraaid?'

Onlangs kreeg Johan telefoon uit Praag. De coronamaatregelen in Tsjechië werden versoepeld en Johan kreeg de vraag of hij terug wilde komen - als goedmakertje voor het veel te korte verblijf in februari of maart. 'Ze konden weer een kleinschalige kermis opzetten en vroegen of we wilden komen.'

Geen vetpot

Wat er in Praag wordt verdiend is geen vetpot, zegt Johan. 'Het is natuurlijk niet wat we willen, maar helemaal niks verdienen kan óók niet. Een kameraad van me staat er nu, met mijn zoon. Met een achtbaan, een zweefmolen, spookhuis, simulator en een coin pusher (foto, red.) van mij. Ik ben nu thuis, maar ga er zaterdag weer naar toe. Dat doe ik ieder weekend. Als ik daar niet ben, bel ik iedere dag even met mijn zoon hoe het gaat.'

Johan zit in de overlevingsmodus met zijn kermis. De bedoeling was de komende maanden vele duizenden kermisklanten te verwelkomen. In Deventer, Tilburg, Venray, Weert. Vooral het moeten missen van die laatste kermis steekt de ondernemer. 'Dat is echt een grote. Hopelijk mag-ie in september toch doorgaan. Maar de moed zakt je wel een beetje in de schoenen. Er moet iets gebeuren.'