Touringcarbedrijven willen vollere bussen: 'Een vliegtuig mag wel helemaal vol'

Ze strijden voor compensatie om te kunnen overleven en voor 'een gelijk speelveld met het openbaar vervoer (ov) en luchtvaart'. Onder het motto Honk for Hope ofwel Toeteren voor Hoop doen touringcarbedrijven uit onder andere Ammerzoden, Herveld, Tiel, Nijmegen, Putten, Spankeren en Kootwijkerbroek mee aan een 'publieksvriendelijke actie'.

De actievoerders rijden in colonne met 70 kilometer per uur naar Den Haag. De organisatie heeft de chauffeurs gevraagd om geen snelwegen te blokkeren.

'Alvast excuses voor eventuele overlast'

De bussen van Van Kooten Reizen uit Kootwijkerbroek sluiten zich vandaag aan bij bedrijven uit het oosten. Eigenaar Simon Kooten gaat bij Hoevelaken de A1 op en rijdt dan naar Den Haag, naar het stadion van ADO Den Haag. Van daaruit rijden veertig bussen naar het Malieveld. 'Mochten we overlast veroorzaken, dan bied ik daar nu al mijn excuses voor aan.'

'We zijn niet van het actievoeren, maar we worden niet gehoord door de politiek', gaat de touringcarondernemer verder. 'We mogen met de anderhalvemetermaatregel maar 25 procent van de capaciteit gebruiken en dat gaat niet. Terwijl een vliegtuig helemaal vol mag. Maar we willen vandaag vooral duidelijk maken dat er geld nodig is.'

'Er vliegen volle vliegtuigen'

'Wij snappen er niets meer van. Er mogen wel volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden', zeggen de demonstranten. Van Kooten: 'Er wordt met twee maten wordt gemeten.'

Hij en de collega's moeten de anderhalvemetermaatregelen strikter volgen dan het ov en de luchtvaart. 'Met name de uitzonderingspositie van de luchtvaart die gebaseerd is op de luchtverversing vinden we onbegrijpelijk. De luchtverversing in een touringcar doet niet onder voor die in een vliegtuig en is op sommige onderdelen zelfs beter.'

'De eerste afgelastingen kwamen in maart. Nu vallen september en oktober ook al weg', aldus Van Kooten. Er is veel onzekerheid, zegt hij.

'Steunpakket 240 miljoen nodig'

'Helaas heeft een pandemie een eind aan dit seizoen gemaakt nog voor het begonnen was. We staan stil en kunnen geen droog brood verdienen', zeggen de actievoerende ondernemers. Om de hele branche te laten overleven is volgens de touringcarbedrijven een steunpakket van 240 miljoen euro nodig. 'Het is duidelijk dat zonder steun er de komende periode veel bedrijven om zullen vallen.'

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Simon van Kooten van Van Kooten Reizen in Kootwijkerbroek:

